Esta tarde, el presidente Sebastián Piñera confirmó la salida del ministro Jaime Mañalich de la cartera de Salud, en medio de la administración que lideraba para combatir la pandemia por el coronavirus.

La determinación surge como consecuencia a una serie de cuestionamientos que recibió el secretario de Estado, los que se agravaron conforme avanzaba la crisis sanitaria en nuestro país.

Una de estas críticas respondió a la tardía decisión de haber decretado cuarentena total en el Gran Santiago, así como en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, pese a las constantes peticiones de diversos parlamentarios y autoridades locales.

“Nueva normalidad”

El concepto de la denominada “nueva normalidad” que se instauró tras las primeras semanas de la propagación del virus también fue duramente cuestionado, el cual terminó siendo reemplazado por “retorno seguro”, uno que fue reiterativo en las declaraciones entregadas por las autoridades de Gobierno.

“¿Me puedo juntar con un grupo de amigos a tomar un café? Probablemente sí, con unos pocos, unos cuatro amigos, con las medidas de distanciamiento social”, aseguró la subsecretaria Paula Daza en abril, lo que fue respaldado por Jaime Mañalich.

“La subsecretaria Daza tiene una debilidad enorme por el café y yo la comprendo. Pueden haber múltiples ejemplos. Puede ser ir a tomar cerveza o ir a comerse una empanada. De lo que se trata es que las medidas se van liberando y (así) las personas puedan retomar con todos los cuidados que se han dispuesto, una vida un poco más normal“, manifestó.

🔴 AHORA – Mañalich sobre la 'nueva normalidad': “Se trata de que las personas puedan retomar, con todos los cuidados que se ha dispuesto, una vida un poco más normal, que lo saque de su soledad, que puedan ir al consultorio” ▶️ Minuto a minuto: https://t.co/krCVxNwTo2 pic.twitter.com/jGAQXalgNj — CNN Chile (@CNNChile) April 21, 2020

Sin embargo, el avance del coronavirus en Chile obligó a recular estas declaraciones, las que fueron nuevamente incluidas a fines de mayo: regresar a “una nueva normalidad” en algunas zonas del país.

“¿Cuál es el sentido que Aysén no tenga clases? Tiene que haber mucha gente infectada al lado mío, esa es la única manera (de contagiarse), o tengo que andar en Metro, qué sé yo. En Aysén, en una escuela rural o en algún poblado de la región de Magallanes e incluso en Punta Arenas, ¿es el momento de hablar del retorno a alguna normalidad? Es el momento“, aseveró.

Cifras de fallecidos

Pese a lo anterior, una de las principales críticas que recibió Jaime Mañalich se vinculó con la contabilización de personas fallecidas por COVID-19, las cuales incluso responsabilizaban al ex ministro de ocultar el número oficial de decesos por el virus.

En relación a esto, también hubo cuestionamientos a la estrategia ministerial para registrar las cifras. En un comienzo, Mañalich indicó -el primero de junio- que “se consideraba que era asignable la muerte de una persona por COVID-19 cuando se cumplían dos condiciones: un certificado defunción con la palabra COVID-19 en cualquier parte y la confirmación de un PCR positivo“.

De este modo, el Minsal comenzó a contabilizar dentro de los fallecidos por coronavirus a aquellos que tengan certificado de defunción que indique la palabra COVID-19 y se hayan sometidos a un test PCR, aunque todavía no esté informado su resultado.

No obstante, sólo seis días más tarde, el Minsal incluyó 653 fallecidos con síntomas atribuibles al coronavirus, lo que aumentó considerablemente la cifra de muertes reportadas de manera diaria, la que en esa fecha -7 de junio- fue de 96 en las últimas 24 horas.

Esto ocurrió tras los cuestionamientos que realizó Espacio Público a través de una serie de informes, los que daban cuenta de una vasta diferencia entre los números notificados.

“La información de fallecidos es absolutamente transparente, es pública, valoro el esfuerzo de estudio que hace Espacio Público, pero es imprescindible hacer estos cálculos en una forma correcta“, dijo el entonces ministro.

Más adelante, tras conversación con el director de la organización, Eduardo Engel, el propio Mañalich aseguró que la metodología de Espacio Público era “válida”, incluyendo los 653 nuevos decesos dos días más tarde.

Cuarentenas

La implementación de una cuarentena para diversas comunas y regiones del país también fue foco de críticas para Mañalich, no sólo por los cuestionamientos relacionados a tomar la decisión de manera tardía, sino también por la duración de esta.

En el balance diario del primero de junio, el ex ministro recomendó que las personas con síntomas leves de coronavirus realicen un confinamiento de sólo diez días, señalando que “la evidencia internacional es muy potente, en el sentido que después del octavo día desde el inicio de los síntomas, la posibilidad de contagiar a otros se reduce prácticamente a cero”.

No obstante, frente a las críticas y problemas que generaría en el pago de licencias médicas, debió nuevamente recular, argumentando que “no tenemos claridad de qué significa técnicamente un caso leve: ¿significa alguien que no requirió hospitalización, alguien que no tuvo fiebre?”.

El ex secretario de Estado también dijo que creen que “no es prudente introducir otra variación metodológica en este momento, al menos hasta que veamos una baja muy clara y sostenida de los nuevos casos”.

Atención de salud y “última cama”

La atención pública de salud también adhirió a los cuestionamientos que marcaron la salida de Jaime Mañalich, como fueron los casos de los hospitales El Pino y San José en la región Metropolitana. Las denuncias de un colapso en estos recintos fueron frecuentes durante los últimos meses, sobre todo frente a la preocupación de la denominada “última cama”.

En ese entonces, Mañalich sostuvo que “nosotros no esperamos enfrentarnos a ese dilema ya que, a la vez que está ocurriendo aumento en la demanda de camas críticas y ventiladores, también esta ocurriendo aumento significativo de la oferta. Nuestra proyección es que, incluso con un volumen muy alto de nuevos contagios todos los días, no vamos a enfrentarnos a esa disyuntiva“.

🔴 AHORA – Ministro Mañalich: "No hemos llegado al debate de la 'última cama' (…) este desafío ético de a quién le asigno un respirador significa que otro paciente tiene que partir a otro lado". Sigue el minuto a minuto acá: https://t.co/DVQUWTzPOi pic.twitter.com/NHqBnMdoqs — CNN Chile (@CNNChile) May 26, 2020

Y en relación a lo ocurrido en diversos recintos asistenciales, donde surgieron críticas de largas esperas para una atención médica en los servicios de urgencia, el ex ministro afirmó que “hace falta perfeccionar la integración del mundo publico y privado en una sola red”.

En la misma línea, explicó que para enfrentar la situación “Se hizo una categorización de pacientes y aquellos más graves fueron internados y conectados a ventiladores, y los pacientes menos graves tuvieron una espera prolongada, que lamentamos, esperaron en ambulancias“.

“El castillo de naipes”

Si bien el ex ministro era visto como una persona elocuente al momento de entregar declaraciones públicas, su manejo comunicacional en medio de la pandemia sanitaria también fue parte de los cuestionamientos hacia su persona.

En concreto, fue una declaración que dio el 26 de mayo la que causó preocupación entre varios parlamentarios y la propia ciudadanía, cuando confesó que “lo que hemos aprendido duramente esta pandemia es que todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de proyección con las que yo mismo me seduje en enero, se han derrumbado como castillo de naipes“.

Y agregó: “La realidad, para bien en algunos países, para mal en otros, ha superado cualquier modelo que uno pueda simular y en ese contexto, hay que decirlo con entera franqueza, navegamos en una suerte de oscuridad en la que cada día vale“.

Las palabras de la ahora ex autoridad sanitaria generaron reacciones por parte de la presidenta comisión Salud en el Senado, Carolina Goic (DC), quien cuestionó que “lo que ha planteado el ministro de Salud es de entera gravedad”.

La parlamentaria también enfatizó que “cuando la autoridad responsable de manejar la pandemia dice que está a ciegas, entonces la situación es aún más grave de lo que esperábamos”.

Nivel de hacinamiento

“Hay un nivel de pobreza y hacinamiento (…) del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía”. Esas fueron las palabras del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, que encendieron otra polémica el jueves 28 de mayo.

Tras una entrevista con Mucho Gusto de Mega, el ex secretario de Estado fue acusado de “desconexión” con la realidad de Chile. Varios políticos, entre alcaldes y parlamentarios, salieron a criticarlo en ese entonces, lo que incluso generó una declaración cruzada con la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Karla Rubilar.

“El gobierno del presidente Piñera siempre ha tenido claras las desigualdades y las dificultades para enfrentar las medidas sanitarias”, señaló la vocera de Gobierno.

De acuerdo a Rubilar, el Ejecutivo sabía que “pedirle a las personas cumplir la cuarentena total en las comunas más vulnerables significaba claramente pedirles un sacrificio, significaba que muchas de ellas perdieran su trabajo o que no pudieran llegar con el alimento a su mesa, y es por eso que elaboramos distintas estrategias de cuarentena, para poder conjugar el cuidar la salud de la población con la realidad de las distintas personas”.

Frente a estas nuevas críticas, Mañalich debió precisar sus dichos al día siguiente: “Evidentemente, como Ministerio de Salud, y yo como ministro, tenemos un conocimiento muy acabado de la realidad del país”, se defendió.

🔴 AHORA – Ministro Mañalich: "Evidentemente como Ministerio de Salud, y yo como ministro, tenemos un conocimiento muy acabado de la realidad del país". Sigue el minuto a minuto acá: https://t.co/z7xEjIw8uG pic.twitter.com/TeKMHjd4pO — CNN Chile (@CNNChile) May 29, 2020

El cuestionamiento fue tal durante los días siguientes, que el propio ministro del Interior, Gonzalo Blumel, fue consultado por el tema.

“Yo creo que más allá de diferencias particulares, y es normal, en todos los equipos se producen, tenemos un equipo que está absolutamente compenetrado y comprometido y bajo el liderazgo del Presidente de la República”, señaló en Canal 13 a fines de mayo.

Por último, desestimó la posibilidad de hacer un cambio en el liderazgo de la cartera: “Yo hago un llamado a la responsabilidad. Debilitar a la autoridad sanitaria puede producir un daño muy importante, por lo tanto, hay que fortalecerla“.

