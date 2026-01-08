Vuelve el tren nocturno Santiago-Temuco para las vacaciones de verano: Revisa precios, horarios y más

La programación "Verano sobre rieles" tiene distintas rutas para quienes deseen vivir la experiencia de viajar en tren durante la temporada estival.

El Tren del Recuerdo regresa con nuevas ofertas de viaje para la temporada de verano 2026.

Se trata de la programación “Verano sobre rieles”, que comenzó el pasado 3 de enero con las tradicionales rutas a la Región de Valparaíso.

La ruta Santiago-Llay Llay-Limache es “ideal para quienes buscan combinar el viaje en tren con el encanto del litoral central. Desde Limache, los pasajeros pueden conectar con el tren Limache-Puerto y llegar a Viña del Mar o Valparaíso, sumando mar, cerros, gastronomía y cultura”, destacaron desde el Tren del Recuerdo.

Y a partir de este viernes 9 de enero, vuelve el tren nocturno Santiago-Temuco.

Se trata de “una travesía que cruza las regiones del Biobío y La Araucanía mientras los pasajeros descansan y despiertan rodeados de paisajes inolvidables”.

Además, “uno de los momentos más impactantes del recorrido es el cruce del Viaducto de Malleco al amanecer, a más de 100 metros de altura, una experiencia difícil de olvidar”.

Tren Santiago-Temuco: Precios y horarios

El servicio tiene coche comedor y está dividido en tres secciones.

Clase turista (72 asientos)

(72 asientos) Súper Salón (butacas reclinables y orientables)

(butacas reclinables y orientables) Clase preferente (45 asientos, enchufes individuales, reclinación de 140°, frazadas y almohadas)

Los precios varían de acuerdo a las secciones, partiendo desde $25.900 hasta $46.900.

Hay 20% de descuento en la compra de pasajes de ida-regreso.

Los precios y horarios de todas las rutas disponibles se pueden revisar en el sitio web del Tren del Recuerdo.