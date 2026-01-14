Vuelve el calor este fin de semana: Meteorología emite aviso por altas temperaturas en siete regiones
Por CNN Chile
14.01.2026 / 11:26
la Dirección Meteorológica de Chile señaló que se esperan temperaturas de hasta 36°C en algunas zonas.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por altas temperaturas.
Desde el organismo detallaron que la condición sinóptica que propició este fenómeno es un “dorsal en altura”.
Las altas temperaturas se presentarán en siete regiones desde la tarde del viernes 16 hasta la tarde del domingo 18 de enero.
Desde Meteorología explicaron que un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.
¿En qué regiones habrá altas temperaturas?
- Región de Coquimbo (Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)
- Región de Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos)
- Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
- Región de O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
- Región del Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
- Región del Ñuble (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
- Región del Biobío (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)