Un avión de Latam, cuyo recorrido era de Santiago de Chile hasta Asunción, Paraguay, tuvo que pasar por una tormenta en medio del viaje.

El fuerte temporal desvió el vuelo y sembró el pánico entre las y los 48 pasajeros por las temibles turbulencias. Algunos viralizaron videos del momento en redes sociales y en los registros se pueden escuchar las reacciones.

Tras las turbulencias, el avión debió realizar un aterrizaje de emergencia en Foz de Iguazú.

Pabla Thomen, pasajera, contó su experiencia a Monumental Radio: “Estoy temblando porque ahora recién pude desahogar y llorar. Acá estamos asimilando todo esto. A 30 minutos de llegar a Asunción sentimos la turbulencia. En Foz no pudimos bajar, abrieron la puerta para que entre viento“.

Del mismo modo, la mujer comentó que “entramos en pánico, el piloto nos dice que nos preparamos para un aterrizaje forzoso. Escuché eso con mi hija, sola. Nos preparamos para posición de impacto. Mi hija era la más vulnerable. Se me desabrochó mi cinturón de seguridad y pedí socorro. Un hombre se apiadó de mí y me ayudó a colocar el cinturón, gracias a Dios nunca llegó el impacto. Yo pensé que el freno no funcionaba y que nos fuimos al carajo. Recién ahora puedo llorar porque no podía presentar todo mi miedo a mi hija. Estoy con ataques de pánico”.

Latam lamentó los inconvenientes y detalló que tanto pasajeros como tripulación se encuentran en buenas condiciones.