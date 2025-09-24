Universidad Gabriela Mistral obtiene Acreditación Institucional de Nivel Avanzado de 4 años bajo los nuevos estándares de la CNA

Fundada en 1981, la UGM fue la primera universidad privada no tradicional del país y hoy cuenta con más de 15 mil egresados. La institución ha fortalecido en los últimos años sus áreas de gestión, docencia de pregrado y vinculación con el medio, factores que fueron clave para alcanzar este nuevo nivel de acreditación.

La Universidad Gabriela Mistral (UGM) obtuvo la Acreditación Institucional de Nivel Avanzado por parte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), válida hasta septiembre de 2029. El reconocimiento se otorga bajo los más recientes criterios y estándares de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior en Chile.

El proceso comenzó en junio de 2023 y contó con la participación de estudiantes, académicos, colaboradores, egresados y actores externos. Según la CNA, la categoría de Nivel Avanzado corresponde a la segunda jerarquía más alta dentro del sistema nacional, lo que refleja el progreso integral de la universidad y su compromiso con altos estándares de calidad.

El rector de la institución, Sergio Mena Jara, destacó que este logro marca un nuevo paso en la historia de la UGM.

“Con convicción y evidencias, presentamos avances concretos que demuestran que somos una universidad mucho más sólida, madura, capaz de autorregularse y proyectarse con una mirada de largo plazo. En la UGM entendemos que la excelencia se construye desde la cercanía, la innovación y el compromiso con el país. Y eso es, en parte, lo que hoy ha reconocido la CNA al otorgarnos una nueva Acreditación de Nivel Avanzado”, afirmó el académico.

Actualmente, cerca del 90 % del cuerpo académico de la universidad cuenta con estudios de postgrado, mientras que su modalidad online y su sistema de aseguramiento de la calidad han sido reconocidos como fortalezas.