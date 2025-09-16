UDI en picada contra ministra Delpiano tras negar carácter terrorista de la CAM: Es “un verdadero insulto”

Los diputados Henry Leal y Flor Weisse exigieron a la ministra de Defensa que "se retracte, corrija sus dichos y pida disculpas a las víctimas".

Diputados de la UDI apuntaron contra la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, tras decir que no considera como terrorista a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

En Tolerancia Cero, la secretaria de Estado abordó la violencia rural en la macrozona sur, reconociendo que sí existen organizaciones de carácter terrorista en la zona. Sin embargo, no tuvo las mismas palabras para la CAM.

“Yo no catalogaría a la CAM como una organización terrorista. Ellos tienen un tema histórico con el Estado de Chile (…), rechazan la intromisión del Estado”, aseveró.

Bajo ese contexto, los parlamentarios Henry Leal y Flor Weisse dijeron que las declaraciones de la ministra son “un verdadero insulto”.

“Lo que dijo la ministra Delpiano es derechamente una vergüenza. No solo demuestra desconocimiento absoluto de lo que ocurre en la Macrozona Sur, sino que además representa un abandono total a las familias que han sufrido el terrorismo en carne propia. Aquí no estamos hablando de delitos comunes: estamos hablando de ataques planificados, de organizaciones que se reivindican como violentas y que buscan expulsar a personas de sus tierras a punta de fuego y balas”, acusaron.

Además, recordaron que la CAM y la WAM han reivindicado atentados incendiarios contra camiones, máquinas forestales y más. Por ello, cuestionaron: “¿Qué más tiene que pasar para que el gobierno los reconozca como terroristas? ¿Cuántos muertos más vamos a tener que lamentar?”.

Y expresaron que los dichos de la jefa de Defensa “solo fortalecen a estos grupos violentistas, porque sienten que el propio gobierno los ampara relativizándolos”.

Incluso, los gremialistas dijeron que Delpiano estaría “blindando” a la candidata Jeannette Jara, quien también afirmó que la CAM y la WAM no tienen carácter terrorista: “Lo que vemos aquí es un libreto coordinado: relativizar el terrorismo para no incomodar a una candidata presidencial. Y eso es aún más grave, porque significa que están subordinando la seguridad de las personas a intereses electorales”.

Por ello, exigieron a la ministra que “se retracte, corrija sus dichos y pida disculpas a las víctimas. Porque cada vez que un ministro de Estado niega la existencia del terrorismo en el sur, está avalando la impunidad de quienes hoy tienen aterradas a miles de familias. El gobierno debe ponerse del lado de las víctimas, no de los victimarios”.