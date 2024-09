UDI apunta a “aprovechamiento político” por situación de Omar Sabat y reafirma su candidatura a Gobernación de Los Ríos

A fines de mes, el candidato será formalizado por haber conducido bajo los efectos del alcohol. La situación se tensionó al punto en que parlamentarios de Chile Vamos se increparon en el Congreso Nacional.

El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, apuntó a un eventual “aprovechamiento político” en el caso que involucra al candidato por Chile Vamos a la Gobernación de Los Ríos, Omar Sabat.

¿Qué pasó?

Este martes se filtró un audio de Sabat, en el que se refería en duros términos contra la senadora María José Gatica (RN), quien lo criticó por continuar con su candidatura, a pesar de que el próximo 24 de septiembre será formalizado luego de haber sido descubierto manejando bajo los efectos del alcohol.

“No me bajo ni cagando. No me baja la UDI, va a mandar ahora un comunicado a todos lados, firme a nivel nacional. Esas hueas de la María José Gatica y compañía po hueón, y todos estos otros hueones que han estado hinchando las bolas”, señala en el audio.

Este miércoles la situación se tensionó aún más e incluso involucró a otros personeros de la coalición.

Desde el Congreso Nacional, el diputado Diego Schalper (RN) pidió a las directivas de Chile Vamos que “estudien el caso de Los Ríos de nuevo, porque a ese señor le pedimos respeto por la senadora Gatica, le pedimos respeto por Renovación Nacional y le pedimos que tengan conciencia que su situación es a lo menos frágil”.

Fue ahí cuando el parlamentario Henry Leal (UDI) gritó “respeten las decisiones“. Luego, el gremialista realizó un punto de prensa y arremetió contra Schalper y su partido: “Quiero hacer el llamado a los socios de RN a que sean respetuosos con los partidos de Chile Vamos, que respeten sus decisiones”.

Bajo ese contexto es que la tarde de este miércoles, el diputado Juan Antonio Coloma reafirmó la candidatura de Sabay y recalcó que el hecho “era conocido por todos los partidos políticos”.

“La candidatura de Omar Zabat se encuentra evidentemente firme y, además, es coincidente con que al momento de tomar la decisión se realizaron distintas encuestas en la Región de Los Ríos donde Omar Zabat era, quien por lejos iba ganando”, afirmó.

Fue en ese momento cuando apuntó a que “es evidente aquí no pensar que existe también quizás algún nivel de aprovechamiento político de un caso antiguo y que era conocido hace bastante tiempo”.

Cuando se le señaló que conducir en estado de ebriedad es un delito, el parlamentario respondió: “Es una situación que evidentemente no es ideal ni mucho menos, pero es un hecho conocido”.