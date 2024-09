“No le hace bien a la política”: Ruth Hurtado insta a Chile Vamos a bajar candidatura de Omar Sabat tras polémicas

En pocos días, Sabat será formalizado por conducir bajo los efectos del alcohol. A ello se suma la reciente filtración de un audio en el que afirma que no bajará su candidatura y habla en duros términos sobre la senadora María José Gatica (RN).

Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, abordó las polémicas en las que se ha visto envuelto Omar Sabat (UDI), candidato a la Gobernación de Los Ríos, afirmando que Chile Vamos debería quitarle su respaldo.

El próximo 24 de septiembre Sabat será formalizado por conducir bajo los efectos del alcohol. A ello se suma la reciente filtración de un audio en el que afirma que no bajará su candidatura y habla en duros términos sobre la senadora María José Gatica (RN).

“No me bajo ni cagando. No me baja la UDI, va a mandar ahora un comunicado a todos lados, firme a nivel nacional. Esas hueas de la María José Gatica y compañía po hueón, y todos estos otros hueones que han estado hinchando las bolas”, señala en el audio.

¿Qué dijo Ruth Hurtado?

En Voces del Poder, de CNN Chile Radio, Hurtado afirmó que ellos ya habían advertido que “no era bueno (seguir con su candidatura) porque probablemente la formalización iba a ser posterior a la inscripción, lo cual iba a perjudicar la idoneidad del cargo”.

“Cada coalición, cada partido ve los méritos y evalúa cuáles son las exigencias que le piden a cada candidato, pero creo que hoy estamos tan al debe en la probidad, en transparencia, en ganarnos de nuevo el fervor popular y tener a la opinión pública de nuestro lado, que creo que estas actuaciones no le hacen bien a la política”, agregó.

Consultada sobre si Chile Vamos debería quitarle el respaldo, respondió que estima “que sí”. Dijo no saber si se podría bajar estando ya inscrito, pero recordó la situación que ellos mismos vivieron en 2023, cuando su candidato al Consejo Constitucional por La Araucanía, Martín Kuschke, causó un accidente de tránsito en estado de ebriedad.

“A nosotros nos pasó en el Proceso Constitucional. Un candidato chocó también en estado de ebriedad y no lo podíamos bajar porque ya estaban las papeletas listas, pero nosotros salimos anunciando que él no iba a tener nuestro respaldo y que no podía hacer campaña porque no iba a ser apoyado por nosotros”, detalló Hurtado.

#CNNChileRadio | ¿Chile Vamos debe bajar la candidatura de Omar Sabat? Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano: “Estas actuaciones no le hacen bien a la política. Yo creo que sí (deben quitarle el respaldo)” 📡 Sigue la señal en https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/0MhyVZ7hIY — CNN Chile (@CNNChile) September 4, 2024

La postura de la UDI por Sabat

El secretario de la UDI, Juan Antonio Coloma, respaldó la candidatura de Sabat a la Gobernación de Los Ríos. “Cuando ocurrió, Omar Sabat reconoció el error y se puso inmediatamente a disposición de la justicia. Eso es lo que hay que hacer”, dijo, recalcando que “dio la cara”.

“Desde Chile Vamos nosotros seguimos respaldando, evidentemente, su postulación como gobernador regional”, insistió.