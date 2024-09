Aumenta la tensión en Chile Vamos: Leal increpa a Schalper en el Congreso tras pedir revisión de candidatura de Omar Sabat

El diputado de RN solicitó que la coalición estudie nuevamente la postulación de Omar Sabat al GORE de Los Ríos tras revelarse un audio donde insulta a la senadora María José Gatica.

Un tenso momento se vivió esta tarde en el Congreso Nacional cuando el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Henry Leal increpó a su colega de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper por pedir que se revise la candidatura para gobernador regional de Los Ríos de Omar Sabat.

¿Qué pasó?

Ayer se dio a conocer que el postulante de Chile Vamos al GORE de Los Ríos, Omar Sabat, quien es apoyado por la UDI, será formalizado el próximo martes 24 de septiembre por conducir bajo los efectos del alcohol.

A esto se suma que hace poco se filtró un audio en el que, tras conocer que enfrentará a la justicia, el también exalcalde de Valdivia dice que no bajará su candidatura y expresa duros términos contra la senadora de Renovación Nacional (RN) María José Gatica.

“No hueón, no me bajo ni cagando. No me baja la UDI, va a mandar ahora un comunicado a todos lados, firme a nivel nacional. Esas hueas de la María José Gatica y compañía poh hueón, y todos estos otros hueones que han estado hinchando las bolas”, dice en la conversación que fue consignada por Radio Bío-Bío.

Tras revelarse la filtración, Sabat reconoció el audio y dijo que se lo había mandado a una persona de confianza. Bajo ese punto, afirmó que está evaluando presentar acciones legales.

¿Qué dijo la UDI?

El diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, respaldó la candidatura de Omar Sabat a la Gobernación de Los Ríos.

“Cuando ocurrió, Omar Sabat reconoció el error y se puso inmediatamente a disposición de la justicia. Eso es lo que hay que hacer”, afirmó, añadiendo que él “dio la cara”. Por ello es que “desde Chile Vamos nosotros seguimos respaldando, evidentemente, su postulación como gobernador regional”.

Lee también: Ruth Hurtado (Republicanos) insta a Chile Vamos a bajar candidatura de Omar Sabat tras polémicas

Leal increpa a Schalper

Pero la tensión no terminó. Al contrario, aumentó.

Desde el Congreso Nacional, diputado Schalper estaba realizando un punto de prensa y, en ese momento, se refirió a los insultos que recibió la senadora de RN y emplazó a la directiva de la coalición opositora.

“Yo les pediría a las directivas de Chile Vamos que estudien el caso de Los Ríos de nuevo, porque a ese señor le pedimos respeto por la senadora Gatica, le pedimos respeto por Renovación Nacional y le pedimos que tengan conciencia que su situación es a lo menos frágil“, afirmó.

Fue ahí cuando el diputado Leal gritó “respeten las decisiones“. Luego, el gremialista realizó un punto de prensa y arremetió contra Schalper y su partido: “Quiero hacer el llamado a los socios de RN a que sean respetuosos con los partidos de Chile Vamos, que respeten sus decisiones”.

“Nosotros no cuestionamos ningún candidato de RN y esperamos reciprocidad. Nosotros vamos a respaldar y seguimos respaldando la candidatura de Omar Sabat como gobernador de Los Ríos. Él no está condenado, tiene presunción de inocencia y nosotros lo vamos a respetar”, continuó. “Lo que no aceptamos es que venga acá el señor Schalper y venga a pedir revisión de candidatura, porque sino lo que va a generar eso es una escalada de que cada partido pida revisar candidaturas cuando no nos guste. Eso es incantable y no se lo vamos a permitir“, añadió.

Posteriormente, CNN Chile le consultó al diputado Leal si le parece correcto que Omar Sabat insulte a la senadora Gatica.

“Nunca vamos a permitir el insulto de nadie, eso no corresponde. Él tendrá que desdecir de sus dichos y pedir la disculpas, pero que venga un diputado y venga a pedir que se revisen las candidaturas a estas alturas, me parece que eso no contribuye a la unidad de Chile Vamos, y yo espero que el diputado Schalper se retracte de sus dichos”, respondió.