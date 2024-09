La polémica por el audio filtrado del candidato a gobernador de Los Ríos que incluye insultos a la senadora María José Gatica

Omar Sabat es candidato por Chile Vamos a la Gobernación de Los Ríos. A fines de septiembre será formalizado por haber sido descubierto conduciendo en estado de ebriedad.

El candidato de Chile Vamos a la Gobernación de Los Ríos, Omar Sabat, enfrenta una compleja situación, ya que el próximo 24 de septiembre será formalizado por conducir bajo los efectos del alcohol.

A ello se suma que hace poco se filtró un audio en el que, tras conocer que enfrentará a la justicia, afirma que no bajará su candidatura y en el cual se expresa en duros términos sobre la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica.

“No hueón, no me bajo ni cagando. No me baja la UDI, va a mandar ahora un comunicado a todos lados, firme a nivel nacional. Esas hueas de la María José Gatica y compañía po hueón, y todos estos otros hueones que han estado hinchando las bolas”, señala el audio, de acuerdo a Radio Bío Bío.

La respuesta de Sabat

El candidato y otrora alcalde de Valdivia reconoció el audio y dijo que se lo había mandado a una persona de confianza.

También señaló que está evaluando presentar acciones legales, de acuerdo al citado medio.

¿Qué dijo la UDI?

El secretario del partido, Juan Antonio Coloma, respaldó la candidatura de Sabat a la Gobernación de Los Ríos.

“Cuando ocurrió, Omar Sabat reconoció el error y se puso inmediatamente a disposición de la justicia. Eso es lo que hay que hacer”, afirmó, añadiendo que él “dio la cara”.

Por ello es que “desde Chile Vamos nosotros seguimos respaldando, evidentemente, su postulación como gobernador regional”.