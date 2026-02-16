País Caso Audios-Factop

Tribunal reabre parcialmente la investigación de Caso Audios-Factop tras solicitud de defensa de imputados

Por Arelí Zúñiga

16.02.2026 / 18:46

La decisión permitirá incorporar nuevas diligencias antes de fijar un plazo para esta etapa, en una causa donde la Fiscalía pide hasta 20 años de cárcel para Daniel Sauer, 18 para Leonarda Villalobos y 14 para Luis Hermosilla.

Cuando el Caso Audios-Factop se encaminaba hacia el juicio oral, el proceso dio un giro este lunes.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió reabrir parcialmente la investigación, tras acoger solicitudes presentadas por distintas defensas y un querellante, lo que implica que la causa volverá —al menos de forma temporal— a etapa investigativa.

La audiencia se produjo semanas después de que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente cerrara la investigación, a fines de enero, y presentara acusación formal contra al menos diez imputados.

Durante la instancia, las defensas de Luis Hermosilla; de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff; de Leonarda Villalobos; y de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, pidieron incorporar diligencias que —según sostienen— no fueron realizadas antes del cierre de la investigación.

El tribunal acogió parcialmente algunas de esas solicitudes, incluyendo parte de las diligencias requeridas por la defensa de Villalobos, y confirmó que se reabrirá la investigación por un plazo que aún debe definirse.

Cabe recordar que el Ministerio Público solicitó penas de 20 años para Daniel Sauer, 18 años para Leonarda Villalobos y 14 años de presidio para el abogado Luis Hermosilla, entre otros acusados

