Tres personas fueron detenidas por Carabineros durante desalojo de megatoma en San Antonio

12.01.2026 / 15:14

Pese a la resistencia y la instalación de barricadas, Carabineros confirmó que la situación en la parcela 11 está controlada y que el procedimiento avanza en cumplimiento de una orden judicial.

Tres personas fueron detenidas este martes durante el inicio del desalojo de la megatoma ubicada en el cerro Centinela, en la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso.

La información fue confirmada por la general Patricia Vásquez, jefa de la zona de Carabineros de Valparaíso, quien detalló que uno de los arrestos corresponde a un hombre acusado de infringir la ley antibarricadas, que fue detectado por personal de Carabineros en el exterior del asentamiento.

A ese procedimiento se sumó la detención de dos mujeres que se movilizaban en una camioneta interceptada por la policía en San Antonio.

Según explicó Vásquez, el vehículo presentaba irregularidades en su documentación y trasladaba una importante cantidad de neumáticos.

Posteriormente, se estableció que el móvil mantenía un encargo vigente por robo.

Desalojo en megatoma

A las 08:00 horas de este lunes comenzó el desalojo de algunos sectores de la megatomaDurante el operativo, se reportó la presencia de barricadas por parte de personas que se oponen a la medida; sin embargo, las autoridades continúan llevando a cabo el procedimiento.

Vásquez también detalló que la situación en la parcela 11 se encuentra bajo control, pese a la resistencia registrada en el lugar.

“Se trata de un terreno de aproximadamente 110 hectáreas que debe ser desalojado, por lo que existen focos de resistencia y algunas escaramuzas”, indicó, confirmando que las fuerzas policiales lograron ingresar al sector.

Vásquez recalcó que quienes se niegan a abandonar el terreno deben hacerlo, ya que el procedimiento responde al cumplimiento de una orden judicial y al resguardo del Estado de derecho.

