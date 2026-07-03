Tren de Aragua: Decretan prisión preventiva para Dayonis Orozco por homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez

El Sexto Juzgado de Garantía decretó este viernes la medida cautelar de prisión preventiva para Dayonis Orozco, imputado en calidad de autor de los disparos que terminaron con la vida del suboficial mayor de Carabineros, Emmanuel Sánchez.

Orozco, más conocido como “Boti” o “Botija”, fue extraditado desde Colombia a Chile para ser investigado por el asesinato del funcionario de Carabineros y por el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

Asimismo, el hombre de nacionalidad colombiana y venezolana sería integrante de la célula “Los Piratas de Aragua”, banda que estaría vinculada con el Tren de Aragua y a la que la Fiscalía apunta como autora del caso Ojeda.

El juzgado dictó 90 días de prisión preventiva para el imputado, la cual deberá cumplir en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad.

En paralelo, Orozco deberá comparecer ante la justicia en dos audiencias de formalización distintas el sábado 4 de julio: una en San Bernardo por el delito de receptación, y la segunda en Santiago bajo los cargos de secuestro con homicidio, según consignó T13.

El homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez

Fue el 10 de abril de 2024 cuando el suboficial Emmanuel Sánchez fue asesinado en la comuna de Quinta Normal, a sus 27 años.

Ese día, el funcionario regresaba de un servicio religioso en compañía de su familia, pero se detuvo al advertir un asalto y al intentar repelerlo, recibió múltiples disparos que le provocaron la muerte.