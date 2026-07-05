Tras nueva propuesta técnica de DG Medios: Gobierno abre la puerta a realización de conciertos de BTS en el Estadio Nacional

El Ministerio del Deporte dio a conocer que, tras recibir una nueva propuesta técnica de DG Medios, abrió la puerta a la realización de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional.

Los shows de la banda de K-Pop estaban programados inicialmente para el 14, 16 y 17 en el coloso de Ñuñoa; sin embargo, durante la semana el Ministerio informó que estos no estaban autorizados. La situación provocó incluso una protesta en Santiago por parte de las “Armys”, fanáticas de la agrupación, quienes marcharon para revertir la medida.

“Luego de la negativa inicial del Instituto Nacional de Deportes, dependiente del Ministerio del Deporte, debido a que el plan de mitigación inicial presentado por DG Medios no garantizaba la continuidad operativa del recinto, el Gobierno informa que ha recibido nuevos antecedentes técnicos por parte de la productora respecto de la configuración de un nuevo montaje para los conciertos, que ahora sí se ajustaría al cumplimiento de la normativa vigente”, señalaron en un comunicado.

Dichas modificaciones tienen que ver con cargas, presión y estructura de producción; sistema de protección y superficies de apoyo; operación del evento: montaje, desmontaje y tránsito; y el plan de mitigación y manejo agronómico del césped.

Los cambios, afirmaron desde el Ministerio, “cambian sustancialmente la base de la evaluación técnica realizada previamente y, en consecuencia, el Mindep, a través del IND, ha manifestado su disposición a revisar la autorización del concierto en el Coliseo Central”.

De todos modos, esta autorización estará condicionada a la entrega de documentación técnica que respalde específicamente los puntos mencionados.

“Su cumplimiento efectivo y el compromiso formal de la productora serán requisitos indispensables para autorizar la realización del concierto en el Estadio Nacional”, se lee en el documento.

Y se añade que “durante los próximos días, el Mindep presentará un ajuste en la normativa de realización de estos eventos, de modo que también sean incorporados explícitamente en el flujo de aprobación de la Delegación Presidencial, estableciendo multas para todas aquellas productoras que vendan entradas sin contar con las autorizaciones correspondientes”.