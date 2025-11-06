Tras escándalo por licencias falsas: Fiscalizadora podrá recurrir a fotos de redes sociales para ratificar cumplimiento de permisos médicos

La Superintendencia de Seguridad Social autoriza a isapres y Compin a solicitar información al SII y PDI para verificar cumplimiento de reposos, incluyendo publicaciones en plataformas digitales como prueba de incumplimiento.

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) actualizó los protocolos de fiscalización de licencias médicas tras detectarse miles de casos de incumplimiento, incluyendo viajes y visitas a casinos durante períodos de reposo.

La nueva normativa autoriza a isapres y a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) a solicitar datos al SII o PDI para verificar el cumplimiento de las licencias, además de utilizar publicaciones en redes sociales como evidencia válida cuando existan indicios de irregularidades.

Ampliación de facultades fiscalizadoras

Según reportó Radio Bío Bío, la circular establece que las instituciones de salud podrán consultar bases de datos públicas y registros administrativos para acreditar incumplimientos, siempre que exista certeza de que el hecho publicado ocurrió durante el periodo de reposo.

Se exceptúan las licencias psiquiátricas, donde la salida del domicilio dentro del territorio nacional no constituye falta. Adicionalmente, se podrá investigar si el trabajador emitió boletas por trabajos alternativos durante su licencia, reforzando los mecanismos para sancionar fraudes al sistema de seguridad social.