Tras emergencias por lluvias: Minvu adelanta estudio de riesgos naturales para nueve comunas de la precordillera en la RM

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, realizó este martes un llamado a licitación pública para elaborar un estudio de riesgos naturales en la zona precordillerana de la Región Metropolitana, a raíz de las recientes emergencias provocadas por los sistemas frontales.

La iniciativa, denominada estudio FRIL (Fuego, Remoción en Masa, Inundación y Licuefacción), tiene como objetivo detectar los puntos más críticos y susceptibles a amenazas como remociones en masa, incendios forestales, inundaciones y licuefacciones.

En total, se invertirán alrededor de $750 millones para el desarrollo del estudio en nueve comunas de Santiago, el cual contemplará una actualización del Plan Regulador Metropolitano 2030.

“Hemos decidido adelantar los estudios de riesgo que son propios de este plan para poder realizar el estudio de riesgo FRIEL (…) en toda la precordillera entre las comunas de Colina y Paine para poder identificar las amenazas, detectar las zonas de riesgo y proponer medidas de mitigación para estas 9 comunas que se desarrollan en el pie de monte de la precordillera”, informó Poduje.

En esa línea, señaló que el aluvión en la comuna de Las Condes “demostró la necesidad de actualizar este estudio que lo teníamos considerado, pero adelantamos su licitación para que podamos tenerlo disponible a fines del próximo año”.

El secretario de Estado adelantó que durante el mes de noviembre estarán listas las bases de licitación para postular y que desde el Gobierno esperan poder adjudicar el estudio en marzo de 2027, para tener sus resultados preliminares en junio de ese año.

“Así que esperamos nosotros poder adjudicar este estudio en marzo, tener sus primeros resultados preliminares en junio y ya terminando el mes de octubre del próximo año, para que estas medidas puedan comenzar a ser implementadas”, agregó.