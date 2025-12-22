Tras anunciar su gabinete, Kast se tomará un receso y pasará febrero con su familia en Puerto Varas

El 15 de enero se espera que el presidente electo, José Antonio Kast, anuncie la conformación de su gabinete, al menos de las principales carteras. Durante febrero, se prevé un breve receso en el que pasará tiempo con su familia en Puerto Varas.

En una nueva edición de Dirección: La Moneda, de CNN Prime, junto a las periodistas Mónica Rincón, Colomba Eichholz y Macarena Román, se profundizó en la agenda del presidente electo José Antonio Kast y en los movimientos del oficialismo tras la derrota de Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial.

Durante el inicio de esta semana, Kast realizó su segundo viaje al exterior tras su triunfo en los comicios. Acompañado de los senadores electos Cristián Vial y Rodolfo Carter, sostendrá una reunión bilateral, compartirá un almuerzo con el mandatario Daniel Noboa y tendrá un encuentro sobre desarrollo económico con diversos gremios empresariales. Además, se contempla un punto de prensa.

También se prevé un viaje a Perú; sin embargo, aún no hay confirmación de fecha, ya que actualmente el foco está puesto en el anuncio del gabinete, al menos de las principales carteras, previsto para el próximo 15 de enero.

En el marco de la Navidad, además, se tiene contemplado un saludo por parte de la autoridad electa. En tanto, para febrero, previo al cambio de mando, Kast se tomará un receso entre el 7 y el 17 de ese mes, período en el que pasará tiempo con su familia en Puerto Varas.

En la otra vereda, durante el pasado fin de semana se realizó una reunión del Comité Central del Partido Comunista, instancia a la que no asistieron la exministra del Trabajo, el senador Daniel Núñez ni la vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Asimismo, el 17 de enero se reunirán diversos partidos del oficialismo, encuentro en el que se espera la presencia de Jara, quien actualmente se encuentra en un descanso político tras los resultados de las elecciones presidenciales.