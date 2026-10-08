Metro de Santiago por Alerta Roja: Informan que Línea 1 funciona de manera parcial entre San Pablo y Manquehue

Debido al aluvión reportado en distintas calles de la comuna de Las Condes, los servicios de transporte público anunciaron desvíos y medidas preventivas ante la emergencia.

En primer lugar, Red Movilidad informó el desvío y retorno anticipado de diversos recorridos.

Se trata de los servicios 407, C37, C09, C09c, 421, C25, 225, 503 y C27.

De esta forma, las líneas 407, C37, C09, C09c, 421, C25 y 225 contarán con un retorno anticipado en la intersección de Avenida Apoquindo con Tomás Moro.

En tanto, para el recorrido del servicio 503 se informó el siguiente trazado de retorno: Manquehue al sur – retorno en Doctora Eloísa Díaz – Manquehue al norte – Alonso de Camargo – Hernando de Magallanes.

🔴⚪19:05 hrs. Actualización de #desvíos Buses RED en Las Condes. 🚍Servicios 407, C37, C09, C09c, 421, C25 y 225 con retorno anticipado en calle Apoquindo con Tomás Moro. https://t.co/rlBUxase5G — Red Movilidad (@Red_Movilidad) October 8, 2026

Asimismo, Metro de Santiago anunció en redes sociales que los accesos suroriente y nororiente de la estación Los Dominicos fueron cerrados de manera preventiva por la acumulación de agua en el exterior.

“En la estación Los Dominicos, los accesos suroriente y nororiente se encuentran cerrados de manera preventiva por acumulación de agua en el exterior. Los otros accesos están habilitados”, detalló el servicio en X.

18:52 hrs. [Actualización] En estación Los Dominicos, los accesos suroriente y nororiente se encuentran cerrados de manera preventiva por acumulación de agua en el exterior. 🌧️ Los otros accesos están habilitados. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 8, 2026

Además, durante la tarde de esta jornada informó que, ante la alerta roja que decretó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el servicio de la Línea 1 está disponible solamente entre las estaciones de San Pablo y Manquehue hasta el cierre del servicio.