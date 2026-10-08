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Metro de Santiago por Alerta Roja: Informan que Línea 1 funciona de manera parcial entre San Pablo y Manquehue

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Debido al aluvión reportado en distintas calles de la comuna de Las Condes, los servicios de transporte público anunciaron desvíos y medidas preventivas ante la emergencia.

En primer lugar, Red Movilidad informó el desvío y retorno anticipado de diversos recorridos.

Se trata de los servicios 407, C37, C09, C09c, 421, C25, 225, 503 y C27.

De esta forma, las líneas 407, C37, C09, C09c, 421, C25 y 225 contarán con un retorno anticipado en la intersección de Avenida Apoquindo con Tomás Moro.

En tanto, para el recorrido del servicio 503 se informó el siguiente trazado de retorno: Manquehue al sur – retorno en Doctora Eloísa Díaz – Manquehue al norte – Alonso de Camargo – Hernando de Magallanes.

Asimismo, Metro de Santiago anunció en redes sociales que los accesos suroriente y nororiente de la estación Los Dominicos fueron cerrados de manera preventiva por la acumulación de agua en el exterior.

“En la estación Los Dominicos, los accesos suroriente y nororiente se encuentran cerrados de manera preventiva por acumulación de agua en el exterior. Los otros accesos están habilitados”, detalló el servicio en X.

Además, durante la tarde de esta jornada informó que, ante la alerta roja que decretó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el servicio de la Línea 1 está disponible solamente entre las estaciones de San Pablo y Manquehue hasta el cierre del servicio.

 

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