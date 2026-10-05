Tormentas eléctricas afectarán a siete regiones: DMC anuncia posibilidad de granizo y fuertes vientos

Ante la llegada de un nuevo sistema frontal, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso este lunes por probabilidad de tormentas eléctricas en siete regiones del país.

El fenómeno meteorológico se podría originar debido a una inestabilidad atmosférica que afectará a la zona centro y sur del país.

De esta forma, la entidad señaló que las tormentas eléctricas podrían ocurrir durante los próximos días, desde la tarde del martes 6 de octubre hasta la noche del jueves 8 de octubre.

Además, advirtieron que podrían venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento local, como los que se desarrollaron durante la semana pasada.

Revisa las zonas afectadas:

Región de Coquimbo (Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)

Región de Valparaíso (Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)

Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

Región de O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

Región de Maule (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

Región de Ñuble (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

Región de Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

En paralelo, la DMC emitió otro aviso por probabilidad de tormentas eléctricas en la Región de La Araucanía para el martes 6 de octubre.

Asimismo, advirtió por precipitaciones intensas de hasta 50 milímetros para este martes desde la Región de Coquimbo hasta la de O’Higgins.