País tomás vodanovic

Alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, anuncia severa lesión que limitará su movimiento: “Es una noticia difícil de procesar”

Por CNN Chile

14.11.2025 / 18:13

Aunque el jefe comunal admitió en redes sociales que la noticia fue difícil de asumir, aseguró que enfrentará la recuperación con disciplina y optimismo.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, reveló este viernes que fue diagnosticado con una rotura completa del tendón del recto femoral a la altura de la cadera, una lesión severa que lo obligará a detener su entrenamiento deportivo y reducir significativamente sus actividades en terreno.

Un complejo diagnóstico que lo mantendrá menos activo

El jefe comunal de Maipú, conocido por su afición al running y por mantener una intensa rutina física, reveló el diagnóstico a través de Instagram.

La rotura del tendón del recto femoral —una de las lesiones más graves dentro del ámbito muscular— suele requerir largos procesos de recuperación y, en algunos casos, intervención quirúrgica.

Según explicó, en los próximos días los médicos evaluarán si debe ingresar a pabellón.

“Es una noticia difícil de procesar”, escribió Vodanovic, lamentando que deberá pasar varios meses sin correr.

Ajustes obligados a su agenda

Debido a la gravedad de la lesión, el alcalde adelantó que deberá limitar su despliegue en terreno, aunque recalcó que no descuidará su labor en la municipalidad.

“Vamos a tener que reducir un poco la presencia física, así que les pido comprensión”, detalló en la historia de Instagram.

Pese al golpe emocional que implica pausar su rutina deportiva, Vodanovic aseguró que ya está enfocándose en un proceso de recuperación disciplinado y optimista.

“Vamos a meterle cabeza y ánimo, aunque cueste”, puntualizó en su mensaje.

