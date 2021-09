Los convencionales constituyentes Patricia Politzer y Mauricio Daza visitaron este domingo el estudio de Tolerancia Cero para conversar sobre la difícil semana que vivió la Convención Constitucional.

El caso de Rodrigo Rojas Vade, la permanencia de la mesa directiva y el optimismo que tienen sobre el trabajo de la Convención fueron algunos de los temas que trataron junto al panel.

1. Patricia Politzer por caso de Rodrigo Rojas Vade: “Me golpeó de una manera brutal”

“No solo estaba en la misma sala que él; me hice amiga de él, le tomé mucho cariño porque es una persona encantadora, aplicado en su trabajo (…) Me golpeó de una manera brutal, yo no podía creer que esto fuera cierto. Me enteré el sábado en la noche, cuando empezó a circular el reportaje de La Tercera. Ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado que algo así pasara”.

2. “Estamos frente a uno de los atentados en contra de la fe pública más relevante que hemos observado en las últimas décadas”

“Claramente fue una declaración inadecuada la de la mesa. No era lo que debió haber sido, estamos frente a uno de los atentados en contra de la fe pública más relevante que hemos observado en las últimas décadas. En ese sentido, creo que hay que tener la mente fría para tener clara una cosa: el proceso constituyente es más importante que cualquiera de los miembros de la Convención. Es nuestro deber resguardarla”.

3. “Hay una tentación a la defensa corporativa”

“El problema es que en este tipo de organismos hay una tentación a la defensa corporativa. Tenemos que tener claridad. Acá el proyecto es mucho más importante que Rodrigo Rojas o cualquier persona. Si no reaccionamos de una manera que sea contundente, entonces va a afectar la credibilidad de la institución de su conjunto, y más grave, al proceso constituyente”.

4. “Sigan confiando en el camino que eligió Chile”

“Yo quisiera pedirles que sigan confiando en el camino que eligió Chile para superar la crisis política y social tan profunda que estamos viviendo. La crisis no ha pasado. Elegimos el camino de un proceso constitucional y vamos avanzando. Nos tocarán ahora un par de semanas bien intensas, donde probablemente habrá muchas discusiones ásperas y duras, porque estamos terminando de definir el reglamento”.

5. “Le pediría a Jorge Abbott que deje el cargo de Fiscal Nacional”

“Le pediría a Jorge Abbott que reflexione y decida dejar el cargo de Fiscal Nacional del Ministerio Público. Esto, porque hemos conocido el fallo del caso de Emiliano Arias, que él levantó 3-0 a partir de contradicciones del propio Abbott. Esto ocurrió en un contexto en el cual Arias sostiene que fue sacado para evitar la formalización de los cardenales Ezzati y Errázuriz por encubridores de delitos cometidos en contra de menores de edad”.