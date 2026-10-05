Exministra Tohá arremete contra el fin de “Yo Elijo mi PC”: “Se puso ahí para concentrar todo el debate mientras por debajo hay 50 recortes más”

La exministra del Interior, Carolina Tohá, abordó el fin del programa “Yo Elijo Mi PC” tras la propuesta del Gobierno de terminar con la iniciativa en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027.

En conversación con el programa de streaming Turno, la exautoridad criticó la descontinuación del programa y acusó que “lo de ‘Yo Elijo mi PC’ se puso ahí para concentrar todo el debate en ‘Yo elijo mi PC’ mientras por debajo hay 50 recortes más de temas menos vistosos“.

“Es una de esas cosas que se ponen sabiendo que no van a pasar, sabiendo que van a generar una reacción. O al menos asumido ese riesgo, pensando que si es mucha resistencia, nos echamos para atrás. Eso va a concentrar toda la atención”, puntualizó.

Si bien señaló que se deben mirar los detalles del Presupuesto 2027, argumentó que “los datos que conocemos hasta ahora indican que debe haber muchas cosas similares. Se han dado a conocer muchos anuncios de incrementos y, como el alza general es poca, probablemente eso es a costa de otros recortes en otros lados; hay que ver dónde y esa información todavía no se ha entregado, ha ido entregándose muy de a poco”.

Además, planteó que “el hecho de que seamos restrictivos con los fondos públicos es algo que llevamos harto tiempo haciendo”, mencionando su paso por el Gobierno de Gabriel Boric.

“Es verdad que requerimos hacer un control del gasto muy grande; el problema es que eso sucede con un gobierno que aprobó una reforma que va a ampliar y profundizar las restricciones, porque van a bajar los ingresos fiscales debido a que se bajaron los impuestos y tiene una visión muy despectiva de la política pública, o sea, le da poco valor, y eso hace aún más difícil hacer el control del gasto”, aseguró.

Tohá criticó que la descontinuación del programa “Yo Elijo Mi PC” es “inadmisible”

La excandidata presidencial criticó que la decisión del Gobierno de poner fin al programa social es “inadmisible”.

“Es inadmisible, no es posible, no es un programa que sea aceptable que se recorte por más que haya una necesidad de reducir gastos. Primero, porque tiene un peso de reconocimiento para los niños y sus familias que ya está asumido como un derecho”, argumentó.

En esa línea, recordó cuando ejerció como ministra de la Secretaría General de Gobierno durante el primer período de la expresidenta Michelle Bachelet, fecha en la que se estrenó la iniciativa y se entregaron por primera vez los equipos.

“Yo era ministra cuando este programa empezó y se entregaron por primera vez los computadores. Era para todo ese núcleo familiar la posibilidad de acceder a algo que estaba fuera de sus posibilidades. En ese momento fue una ilusión, una esperanza y un sueño cumplido”, enfatizó.

Tohá reiteró la importancia de la iniciativa explicando que “hoy en día (el programa) está asumido como un derecho; los niños esperan que llegue ese momento, se mentalizan de que el próximo año les toca el computador. Es el primer computador de la familia en muchos casos“.