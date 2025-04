Todos contra Evelyn Matthei: Candidata justifica golpe de Estado de 1973 y desata rechazo transversal en el mundo político​

Las palabras de la exalcaldesa de Providencia, quien calificó como “necesario” e “inevitable” el golpe militar de 1973, generaron una ola de críticas desde diversos sectores políticos y del Gobierno.

El mundo político reaccionó con duras críticas a las recientes declaraciones de la alcaldesa de Providencia y candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien justificó abiertamente el golpe de Estado de 1973 y relativizó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

Las declaraciones de Matthei

Durante una entrevista concedida a Radio Agricultura, Matthei afirmó, sin matices, que el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende era “necesario” e “inevitable”.

“Era necesario, no había otra alternativa. Si no, nos íbamos derechito a Cuba”, sostuvo la exministra, añadiendo que “probablemente era bien inevitable que hubiese muertos al principio, en 1973 y 1974”, relativizando así los crímenes de lesa humanidad registrados en los primeros años del régimen, los cuales han sido documentados por organismos nacionales e internacionales, e incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y exilios.

Reacciones transversales

Las declaraciones de Matthei fueron ampliamente rechazadas por figuras del oficialismo, la oposición e incluso organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos.

El presidente de la República, Gabriel Boric, fue uno de los primeros en pronunciarse a través de sus redes sociales.

“El golpe de Estado en Chile no es justificable. La dictadura fue criminal e ilegítima desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990”, escribió el mandatario. Y añadió: “Nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio. Ni el 73, 74, 83, 85 o el año que sea”.

Desde el Gobierno, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, también criticó los dichos de Matthei a través de su cuenta en X: “Los tiempos en que se justificaban los asesinatos y las desapariciones habían quedado atrás. Ninguna candidatura debería hacer retroceder a Chile. No validemos el horror. Construyamos futuro”, expresó la secretaria de Estado.

En la misma línea, la exministra del Interior y actual precandidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, señaló: “El asesinato, el secuestro, la tortura, los campos de concentración nunca son necesarios. Y mucho menos inevitables. La mínima exigencia de un liderazgo es trazar límites claros sobre lo que jamás se debe tolerar. Hoy, la señora Matthei los cruzó todos”.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, también se sumó a las críticas: “No, Evelyn Matthei. Siempre hay alternativa. A la muerte y la tortura: el respeto a la vida y los derechos humanos. A la dictadura, democracia”.

Desde el Partido Comunista, la también precandidata presidencial y exministra del Trabajo, Jeannette Jara, fue enfática: “El golpe de Estado de 1973 no fue inevitable: fue un acto espantoso que trajo consigo miles de muertos, desaparecidos y torturados. Decir que ‘era necesario’ y que ‘al principio era inevitable que hubiese muertos’ es justificar lo injustificable”.

“Evelyn Matthei votó SÍ en el plebiscito y defendió al dictador. Hoy, relativiza el horror que vivió todo un país por 17 años. La precandidata retrocede a una derecha que el propio expresidente Piñera trató de acercar cuando suscribió el compromiso ‘Por la democracia, siempre’. Nosotros seguiremos abogando siempre por verdad, justicia y memoria: nunca más”, agregó.

Por su parte, la diputada comunista Carmen Hertz calificó los dichos de Matthei como “un agravio a la condición humana y un asco existencial”.

En un duro mensaje, recordó que “el golpe de Estado fue un hecho criminal que instauró en Chile un reducto del terror, que duró 17 años: masacres, desapariciones forzadas de opositores políticos, decenas de campos de concentración, torturas sistemáticas, violaciones, exilio forzoso de cientos de miles de personas. Estos crímenes le parecen a esa mujer ‘inevitables’”.

A las críticas también se sumó el senador Pedro Araya, militante del partido Demócratas. “Como senador y como demócrata, no puedo guardar silencio ante las declaraciones de Evelyn Matthei. Justificar el golpe de Estado de 1973 y relativizar las violaciones a los derechos humanos no solo es inaceptable, es profundamente antidemocrático. No se puede aspirar a gobernar Chile sin un compromiso claro con la memoria, la verdad y la democracia”, afirmó.

Hasta el cierre de esta edición, Evelyn Matthei no ha emitido nuevas declaraciones para aclarar o matizar sus dichos.