Tensión y cruces han marcado las candidaturas de Chile Vamos a primarias: ¿Cómo llega el sector a las elecciones?

Puente Alto en el sector sur y Lo Barnechea en la zona oriente han complicado a los liderazgos de Chile Vamos para definir quiénes serán sus candidatos de cara a las primarias de este domingo. Lee aquí quiénes se enfrentarán las polémicas en que se han visto envueltos a lo largo de las campañas.

Este domingo 9 de junio se llevarán a cabo las primarias 2024, que definirán a las y los candidatos que competirán en las elecciones municipales y regionales programadas para el 27 de octubre.

En esta oportunidad hay dos pactos que formarán parte de los comicios. Se trata de “Contigo Chile Mejor“, que incluye a los partidos oficialistas más la Democracia Cristiana, y de Chile Vamos, que agrupa a Renovación Nacional, Evópoli y la UDI.

En ambos sectores no fue fácil llegar a acuerdos en torno a las candidaturas. Por ejemplo, en el oficialismo la directiva del Partido Socialista se mostró disconforme con el resultado, mientras que en la derecha, especialmente en Puente Alto, la trama que gira en torno a los Ossandón y Karla Rubilar pareciera no tener fin.

Ossandón versus Rubilar

En el caso de Puente Alto, Chile Vamos definió que Erick González (UDI) y Karla Rubilar (IND) se enfrentarán este domingo. Pero el camino para llegar a esos nombres fue largo, pasando por acusaciones cruzadas entre militantes de un mismo partido hasta proclamar a familiares como candidatos a la alcaldía.

La disputa involucra al alcalde en ejercicio, Germán Codina; a Rubilar -quien durante un tiempo trabajó en Puente Alto y acompañó al jefe comunal a actividades municipales-; al senador y exalcalde Manuel José Ossandón Irarrázabal; y al concejal Felipe Ossandón Ross.

En enero de este año, Ossandón Irarrázabal -quien fue alcalde de la mencionada comuna por tres períodos consecutivos- acusó que Karla Rubilar era “candidata pagada por el municipio“, por lo que debería renunciar al cargo que desempeñaba en Puente Alto. En todo caso, la razón de fondo de sus quejas era que el concejal Ossandón Ross, quien además es su sobrino, también quería ser candidato. Incluso, llegó a afirmar que él mismo se había “preocupado hace cinco años de prepararlo”.

Los dichos provocaron molestia en Codina, quien respondió que el senador “ha tratado de sacar del camino a cualquier candidato que pueda hacerle mella a su sobrino en la carrera a la alcaldía”. La situación llegó hasta el Tribunal Supremo de RN, órgano que decidió abrir una causa de oficio en contra de ambos por infringir el “deber de lealtad y afecto partidario”.

Después de eso, Karla Rubilar renunció al cargo que desempeñaba en el municipio y anunció de manera formal que competería por el sillón municipal de Puente Alto.

Chile Vamos quiso dar por terminada la trama cuando dejó a Erick González y Rubilar -la favorita del sector- como precandidatos en primarias. De todos modos, durante estos días el concejal Ossandón confirmó que buscará competir juntando firmas para poder presentarse como independiente en las municipales de octubre, abriendo un nuevo flanco en la derecha y poniendo en riesgo que el pacto pueda perder el histórico municipio a causa de la dispersión de votos.

Además, Ossandón Ross arremetió contra el otro candidato del pacto de la oposición: Erick González. Según dijo, él no compite, “no hace calle, no conversa con los vecinos, no tiene redes sociales. Entonces me pregunto cómo un candidato va a juntar votos”.

A su juicio, Chile Vamos intenta llevar adelante algo “completamente ilegítimo, si ya todos sabemos el resultado”, e hizo un llamado a los puentealtinos a “no participar de estas primarias”. ilegítimas

Personeros del sector han intentado intervenir en la decisión, buscando esfuerzos para no perder una comuna que es liderada por la derecha desde hace más de 20 años. Es el caso de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien en un punto de prensa el miércoles manifestó que una vez que se conozca al vencedor de las primarias “todos en Chile Vamos obviamente que la vamos a apoyar. Me da pena que vaya gente por fuera, porque eso efectivamente reduce las posibilidades de ganar una municipalidad tan importante como es Puente Alto”.

¿Quién se queda con Lo Barnechea?

Una de las comunas donde Chile Vamos no pensó que tendría que planificar primarias es Lo Barnechea, liderada por Cristóbal Lira (UDI) desde 2019. Y es que a fines de abril el jefe comunal anunció que no iría por la reelección en octubre debido a razones “personales y familiares”.

Junto a la noticia, el alcalde dijo que había estado en conversaciones con los presidentes de los partidos del sector, pidiéndoles que hagan una “gran primaria” para que los vecinos de la comuna puedan elegir democráticamente al candidato de la coalición.

El anuncio de Lira provocó que el bloque comenzara a pensar en candidatos para mantener el liderazgo en Lo Barnechea, que ha tenido un alcalde de derecha desde 1994, definiendo a Felipe Alessandri (RN) y Carlos Ward (UDI). La campaña, en todo caso, ha estado marcada por acusaciones cruzadas ambos. Además, y a pesar de no pertenecer a la misma colectividad, el alcalde proclamó su apoyo expreso a Alessandri.

Quien fuera candidato de Santiago entre 2016 y 2021 recriminó a su contraparte de llevar a cabo una “campaña sucia” y de dañar material electoral. “No solo rotura de palomas, que uno podría incluso esperar, sino que una campaña subterránea de puros mensajes falsos, como que voy a llenar Lo Barnechea de migrantes, que voté de tal o cual forma, incluso achacándome cosas como si yo hubiera sido diputado aprobando las leyes, y jamás he sido diputado. Es una campaña sucia”, expresó.

Por su parte, Ward negó rotundamente haber realizado “un acto similar al que se nos acusa, jamás hemos tenido una actitud de dañar a la otra candidatura”.

Incluso, dijo que sus rivales “están en la izquierda” y no en la candidatura del sector. En todo caso, acusó que Alessandri hacía “turismo electoral” porque estaba “vitrineando” en otras comunas. A mediados de mayo, Ward decía a CNN Chile que “debería haber sido él (Alessandri) el lógico y natural candidato que fuera a recuperar Santiago, pero también había manifestado mucho interés en la prensa que le interesaba Vitacura, él estaba vitrineando, si no iba a Vitacura tal vez podía ser Recoleta”.

Consultado por si eso era turismo electoral, respondió: “Yo creo que sí, y no tiene nada de malo, no es ningún delito hacerlo”.

En esa oportunidad también subrayó en su experiencia y trayectoria política en Lo Barnechea: “En este minuto yo puedo decir que soy la persona más idónea, que mejor conoce la comuna y el lógico y natural sucesor de la obra del alcalde Lira”.

Los cruces en Puente Alto y Lo Barnechea han complicado la unidad del sector, pero serán los electores de dichas comunas los que decidirán quién será el candidato o candidata que los represente en las municipales del 27 de octubre.