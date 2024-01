Manuel José Ossandón, senador de Renovación Nacional, se refirió en Tolerancia Cero, sobre la disputa en Puente Alto para las próximas elecciones municipales. En ese contexto, explicó que la exministra de Estado, Karla Rubilar es la candidata del actual alcalde Germán Codina, y está el “concejal Felipe Ossandón, quien es mi sobrino y me he preocupado hace cinco años de prepararlo”, y agregó que “aquí no ha existido no ha existido Fair Play. Lo que planteé en el partido es que aquí tenemos reglas claras o transparentes, o no me pidan a mí cumplir con la institucionalidad”.