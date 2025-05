“No me cambio a Las Condes ni aunque me paguen”: Alemana lista todas las cosas que ama de su vida en Santiago Centro

En un video viral, la usuaria ChilemanaTV enumera con humor los aspectos que más le gustan del centro de Santiago, desde los sex shops en cada esquina hasta las piscinas “rustas”.

Una mujer alemana generó amplio revuelo en redes sociales al defender —con humor y sarcasmo— su estilo de vida en Santiago Centro.

Se trata de la usuaria @chilemanatv, quien publicó un video titulado “Dicen que es peludo, pero me encanta vivir en Santiago Centro”, donde enumera las curiosas razones por las que prefiere este sector de la capital por sobre comunas como, ejemplificó, Las Condes.

“Me encanta que haya un sex shop en cada esquina”, parte diciendo en tono relajado. “Me encanta la gente linda que me dice guardar mi celu cuando hago selfies”, continúa. En su lista también incluye detalles tan pintorescos como “hacer la fila para el ascensor”, “tener vista premium al cerro Renca” y las típicas “cocinas americanas con el mismo refri ruidoso”.

Pero uno de los momentos que más reacciones ha generado es cuando cierra con una declaración categórica: “De verdad, no me cambio a Las Condes ni si me pagan”.

El video —que ya supera las decenas de miles de visualizaciones— ha sido celebrado por su mirada alternativa y sin filtros sobre la vida en el casco histórico.