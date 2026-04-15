Metro y Ñuñoa firman convenio para reforzar la seguridad y el control del comercio ambulante

La iniciativa se suma a los otros 10 convenios vigentes que el tren subterráneo tiene con municipios, además de próximos acuerdos con Recoleta y La Florida.

Metro de Santiago y la Municipalidad de Ñuñoa firmaron un nuevo convenio de colaboración para reforzar la seguridad y el control del comercio ambulante en la red.

La iniciativa permitirá “fortalecer la prevención del delito, el control de las incivilidades y el combate al comercio ilegal al interior y en el entorno de las estaciones de la comuna”.

La actividad fue encabezada por el delegado presidencial de la RM, Germán Codina; el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel; el gerente general de Metro, Felipe Bravo; el jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, general inspector Manuel Cifuentes; y el jefe de la Prefectura Metropolitana Oriente de la PDI, prefecto Raúl Arancibia.

De acuerdo a las autoridades, el acuerdo “consolida una alianza directa y operativa entre el municipio y Metro, permitiendo una coordinación más rápida y eficaz en los operativos conjuntos, así como el fortalecimiento de las acciones preventivas en estaciones y su entorno”.

Así, durante este 2026 se han desplegado más de 2.150 efectivos de seguridad en la red y “se han realizado más de 9 mil operativos de control de comercio ilegal e incivilidades, en coordinación con Carabineros, la PDI y las autoridades”.

Según señalaron desde la empresa, “este esfuerzo ha permitido avanzar en la recuperación y mantención de estaciones que presentaban mayores desafíos, como Estación Central, Universidad de Chile, La Cisterna, Tobalaba y Vespucio Norte, que hoy se encuentran liberadas de comercio ilegal organizado y seguir trabajando sostenidamente en el resto de las estaciones que tenemos individualizadas y que aún presentan algún tipo de comercio ilegal”.

Hasta la fecha, el tren subterráneo tiene 10 convenios vigentes con municipalidades y otros que están en desarrollo, además de próximos acuerdos con Recoleta y La Florida.