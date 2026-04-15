País región del maule

Formalizan a estudiante de 15 años tras detonar bengala al interior de liceo en Linares

Por CNN Chile

15.04.2026 / 08:03

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El menor fue imputado por infracción a la Ley de Control de Armas luego de provocar una explosión en una sala de clases. El tribunal decretó arraigo nacional.

Un estudiante de 15 años fue formalizado tras detonar un artefacto tipo bengala al interior de una sala de clases en un liceo de Linares, Región del Maule, hecho que activó protocolos de emergencia en el establecimiento.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Fiscalía y consignados por VLN Radio, el menor —alumno de segundo medio— manipuló el elemento explosivo dentro del aula, generando una fuerte detonación. Pese a la gravedad del incidente, no se reportaron personas lesionadas.

Tras lo ocurrido, el Ministerio Público instruyó diligencias a Carabineros, lo que permitió establecer la dinámica de los hechos y concretar la detención del estudiante, quien posteriormente fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su formalización.

En la audiencia, el menor fue formalizado por infracción a la Ley de Control de Armas, específicamente por el uso y tenencia de elementos explosivos. El tribunal decretó como medida cautelar el arraigo nacional y fijó un plazo de investigación de dos meses.

Desde la Fiscalía enfatizaron la gravedad de este tipo de conductas en contextos escolares, advirtiendo que los adolescentes mayores de 14 años son imputables ante la ley, por lo que este tipo de hechos puede derivar en procesos judiciales y sanciones penales.

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