Presidente Kast realizará hoy su primera cadena nacional para presentar el Plan de Reconstrucción Nacional

El Presidente hablará al país este miércoles para detallar un paquete de 43 medidas que marcará el paso desde la instalación del Gobierno hacia una etapa de reformas, con foco en economía, empleo, seguridad e institucionalidad.

El Presidente José Antonio Kast realizará este miércoles su primera cadena nacional desde que asumió el cargo, en una intervención en la que presentará oficialmente el llamado Plan de Reconstrucción Nacional.

La transmisión está programada para las 21:00 horas de este miércoles 15 de abril y será la primera vez que el Mandatario se dirija al país en este formato desde su llegada a La Moneda.

Según lo adelantado por distintos medios y por la propia agenda oficialista, el plan contempla 43 medidas y tendrá énfasis en áreas como economía, empleo, seguridad, institucionalidad y reconstrucción, en lo que el Ejecutivo busca instalar como el inicio de una nueva etapa de su administración.

La apuesta del Gobierno es que esta cadena nacional marque el paso desde la fase de instalación hacia una etapa enfocada en reformas concretas. En los últimos días, además, se ha reforzado la idea de que el crecimiento económico y el empleo pasaron a ocupar el centro de las prioridades del Ejecutivo.