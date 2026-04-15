País gobierno

Presidente Kast realizará hoy su primera cadena nacional para presentar el Plan de Reconstrucción Nacional

Por CNN Chile

15.04.2026 / 07:39

{alt}

El Presidente hablará al país este miércoles para detallar un paquete de 43 medidas que marcará el paso desde la instalación del Gobierno hacia una etapa de reformas, con foco en economía, empleo, seguridad e institucionalidad.

El Presidente José Antonio Kast realizará este miércoles su primera cadena nacional desde que asumió el cargo, en una intervención en la que presentará oficialmente el llamado Plan de Reconstrucción Nacional.

La transmisión está programada para las 21:00 horas de este miércoles 15 de abril y será la primera vez que el Mandatario se dirija al país en este formato desde su llegada a La Moneda.

Según lo adelantado por distintos medios y por la propia agenda oficialista, el plan contempla 43 medidas y tendrá énfasis en áreas como economía, empleo, seguridad, institucionalidad y reconstrucción, en lo que el Ejecutivo busca instalar como el inicio de una nueva etapa de su administración.

La apuesta del Gobierno es que esta cadena nacional marque el paso desde la fase de instalación hacia una etapa enfocada en reformas concretas. En los últimos días, además, se ha reforzado la idea de que el crecimiento económico y el empleo pasaron a ocupar el centro de las prioridades del Ejecutivo.

DESTACAMOS

Negocios beVisioneers: The Mercedes-Benz Fellowship abre convocatoria global para mentores de innovación sustentable y busca perfiles en Chile

LO ÚLTIMO

Programas completos Tras alza de los combustibles: Vehículos que podrían generar menos costos a conductores
Avanza en la Cámara Baja proyecto para levantar un monumento del expresidente Piñera: Se busca instalarlo en la Plaza de la Ciudadanía
Ex DT de la U dirigirá a Messi: Asumirá en Inter Miami tras renuncia de Javier Mascherano
Formalizan a estudiante de 15 años tras detonar bengala al interior de liceo en Linares
Metro y Ñuñoa firman convenio para reforzar la seguridad y el control del comercio ambulante
Tensión en las elecciones de Perú: Candidato ultraderechista acusa fraude en el conteo de votos y llama a una "insurgencia civil"