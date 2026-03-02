Temblor se registra en la frontera con Argentina durante la mañana de este lunes: Se sintió en la Región de Antofagasta

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
El sismo se registró a las 10:58 horas en las cercanías de Socaire.
Un temblor se registró durante la mañana de este lunes 2 de marzo en el norte de Chile, el que se percibió principalmente en la Región de Antofagasta.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a las 10:58 horas, 86 kilómetros al noreste de Socaire.
El sismo tuvo una magnitud de 3,9 y una profundidad de 233 kilómetros.
Hora Local: 2026/03/02 10:58:42, mag: 3.9, Lat: -23.25, Lon: -67.13, Prof: 233.23, Loc : 86.57 km al NE de Socaire
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 2, 2026
