País temblor

Temblor se registra en la frontera con Argentina durante la mañana de este lunes: Se sintió en la Región de Antofagasta

Por CNN Chile

02.03.2026 / 11:48

El sismo se registró a las 10:58 horas en las cercanías de Socaire.

Un temblor se registró durante la mañana de este lunes 2 de marzo en el norte de Chile, el que se percibió principalmente en la Región de Antofagasta.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a las 10:58 horas, 86 kilómetros al noreste de Socaire.

El sismo tuvo una magnitud de 3,9 y una profundidad de 233 kilómetros.

