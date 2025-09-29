Huechuraba y Providencia exigen al Gobierno que el nuevo teleférico se integre a la tarifa RED

Los alcaldes Max Luksic y Jaime Bellolio pidieron al Ejecutivo certeza sobre la integración tarifaria del Teleférico Bicentenario, que unirá Huechuraba con la estación Tobalaba. Expertos respaldaron la solicitud y advirtieron sobre el riesgo de que quede solo como atractivo turístico.

Los alcaldes de Huechuraba, Max Luksic, y de Providencia, Jaime Bellolio, emplazaron al Gobierno a definir si la tarifa del nuevo Teleférico Bicentenario será integrada al sistema de Red Movilidad.

En un punto de prensa conjunto, Bellolio destacó que el teleférico será el primero en sumarse al transporte público con fines de conectividad y no únicamente turísticos. “Lo que queremos es unir Huechuraba justamente con Providencia y la estación de metro Tobalaba (Línea 1). Para que esto funcione necesita algo muy importante: que la tarifa esté integrada con Red Movilidad”, señaló.

Luksic, en tanto, manifestó su orgullo porque el primer teleférico urbano del país se inaugure en su comuna en 2027.

“Por supuesto, esto tiene que ser parte de la tarifa de la red pública para que sea accesible a los ciudadanos de Huechuraba, como los estudiantes y adultos mayores”, afirmó. También abrió la puerta a que el proyecto se expanda en el futuro hacia sectores como La Pincoya y comunas cercanas como Colina, Lampa y Tiltil.

El ingeniero industrial y expresidente del Metro de Santiago, Louis de Grange, respaldó la postura de los alcaldes, subrayando la importancia de la integración tarifaria y el rol de Ciudad Empresarial como polo educativo. A su vez, el exsubsecretario de Transportes Cristián Bowen llamó a los sectores políticos a alcanzar un acuerdo en materia de subsidios.

“No quisiéramos tener un teleférico en el cual solamente pudieran venir los turistas. Queremos que todos los chilenos y chilenas puedan acceder a un transporte público de calidad”, señaló.

Actualmente, la concesión establece una tarifa cercana a los $1.000, que podría llegar hasta los $1.500 debido a la inflación. Por ello, Luksic insistió en la necesidad de integrarlo al sistema público para que no quede fuera del alcance de la ciudadanía.

Las obras del Teleférico Bicentenario presentan un avance del 35 % y se espera su inauguración entre diciembre de 2026 y enero de 2027.