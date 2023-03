El Tribunal Constitucional pidió al Ministerio de Justicia informar sobre otras solicitudes de indultos particulares ingresadas antes y después del 29 de diciembre de 2022, fecha en que el presidente Gabriel Boric anunció los respectivos indultos a 12 personas condenadas por hechos ocurridos en el estallido social y un exmiembro del FMPR.

Esta jornada, el pleno del organismo no llegó a acuerdo respecto a la revisión de los requerimientos hechos por opositores al Gobierno, por lo que se decretaron “medidas para mejor resolver“.

En esa línea, el Tribunal Constitucional decretó como medidas para mejor resolver que se oficie al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que, dentro del tercer día, se informe “eventuales solicitudes de indultos particulares presentadas con anterioridad al día 29 de diciembre de 2022, de personas condenadas por delitos cometidos en el contexto del denominado estallido social. De existir, remítase copias digitales de los expedientes administrativos respectivos”.

Asimismo, resolvió: “Informar en torno a eventuales solicitudes de indultos particulares ingresadas a dicho Ministerio con posterioridad a la señalada fecha y que se originen, también, en condenas por delitos ocurridos en dicho contexto”.

Hube por indultos: “Si efectivamente el presidente no tuvo todos los antecedentes a la vista, se podrían haber revocado”

En conversación con Hoy Es Noticia, la abogada y exconvencional seleccionada para impugnar los indultos presidenciales, Constanza Hube, se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional de pedir más antecedentes tras no llegar a un acuerdo. En esa línea, Hube expresó: “Si efectivamente el presidente no tuvo todos los antecedentes a la vista, se podría haber revocado estos indultos, pero no se hizo“.