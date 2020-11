El Tribunal Constitucional (TC) dio a conocer el fallo sobre su rechazo la solicitud para cesar en el cargo del diputado Hugo Gutiérrez (PC) presentada por parlamentarios de Chile Vamos.

TC dicta sentencia respecto de solicitud de cesación en el cargo del H. Diputado señor Hugo Gutiérrez Gálvezhttps://t.co/S0LCftfSfz pic.twitter.com/VFNpZGxDkL — Trib. Constitucional (@TRIBCONST_CHILE) November 17, 2020

La decisión fue dada a conocer el 4 de septiembre pasado, cuando se informó que el requerimiento fue rechazado por 7 votos a 1.

El documento fue ingresado el pasado 6 de enero y en él, los legisladores invocaron el artículo 60 de la Constitución que permite remover a “el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público”.

Como argumento, se acusaba a Gutiérrez de amenazar a un miembro en servicio activo de Carabineros de Chile en la ciudad de Iquique durante el segundo semestre de 2019 y de participar en una manifestación ante un recinto militar en el mes de octubre de 2019, en la ciudad de Iquique.

También de suscribir a una declaración pública emitida por el Partido Comunista de Chile que apoyaba la paralización del servicio del Metro de Santiago, apoyar la realización de tomas no pacíficas en espacios públicos y de emitir opiniones que faltan el respeto a autoridades del Estado.

Esto último a raíz de que Gutiérrez subió a sus redes sociales unos dibujos supuestamente realizados por niños en que el Presidente Sebastián Piñera aparecía muerto.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional estableció que “la conducta del parlamentario requerido no alcanza a configurar el estándar necesario para ser susceptible de evaluar si ella tuvo la capacidad de incitar a la alteración del orden público”.

En el fallo, detalló que “no pudo formarse convicción de que, en concreto, una u otra actuación de las examinadas hayan causado la alteración del orden público a raíz de un acto generado por el parlamentario requerido”.

Una vez conocida la sentencia, Gutiérrez señaló que el requerimiento ante el TC fue rechazado “por las mismas razones que me llevaron a no reconocerle competencia: podía afectar los derechos de los que me eligieron y que en cuanto autoridad soy depositario de la soberanía de la Nación”.