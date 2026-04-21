PNL llevará a Veloso a Comisión de Ética: “Achacar al partido o a Kaiser la muerte de una inspectora es de una bajeza moral”

El vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, señaló que llevarán el caso a la Comisión de Ética porque “creemos que en la Sala cruzó una línea”, y agregó que esperan que esto termine en una sanción para la diputada Consuelo Veloso.

El Partido Nacional Libertario (PNL) anunció que acudirá a la Comisión de Ética de la Cámara tras las declaraciones de la diputada Consuelo Veloso (IND) durante la votación del proyecto “Escuelas Protegidas”.

Según publicó Radio Biobío, durante su intervención la parlamentaria se refirió a publicaciones en redes sociales del imputado por la muerte de una inspectora en un establecimiento educativo en Calama.

“Me hago cargo: ¿saben qué publicaciones de redes sociales tenía el joven que mató a la inspectora? Tenía fotos de Johannes Kaiser y de Augusto Pinochet, quienes han promovido en este país efectivamente los mecanismos que ellos consideran válidos: anular al que piensa distinto”, manifestó.

Además, Veloso emplazó al diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, en el marco del debate por el aumento de la violencia escolar.

“¿Cómo no va a aumentar la violencia escolar si también ha aumentado la cantidad de representantes populares y de figuras públicas que reivindican figuras como las del ladrón más grande de este país (…) y que mató a un montón de gente: Augusto Pinochet?”, arremetió.

“Se ponen la capita, hacen una apología y creen que los jóvenes no van a pensar; jóvenes que están en edad de desarrollo, que creen que es un mecanismo válido para poder discutir las ideas dejar de discutirlas y matar a los que piensan distinto”, agregó.

En esa línea, Veloso sostuvo una reflexión general respecto de quiénes, a su juicio, no están autorizados para hablar de violencia: “Quienes han hecho permanentemente de la política y de la discusión democrática una trinchera en la cual es legítimo tratar de lo peor a su adversario político sin siquiera medir el impacto que tiene en los jóvenes”.

Asimismo, planteó que cuando los padres no pueden acompañar el desarrollo y el proceso formativo de los jóvenes, “¿qué otro camino podría haber que la deformación en su criterio a propósito de discursos irresponsables de violentistas que existen sentados en esta Sala, presidenta?”.

Respuesta del PNL

Al respecto, el diputado Cristóbal Urruticoechea, jefe de bancada del PNL, cuestionó las declaraciones de la parlamentaria.

Según recopiló el citado medio, señaló que “lo primero que hace es que se sale de la cuestión sometida a examen. Segundo, falta el respeto a la Cámara, a los diputados y a los ministros con acciones o palabras descomedidas o con imputaciones a cualquier persona o funcionario dentro o fuera de ella”.

Asimismo, calificó como grave que Veloso afirmara que el exdiputado Kaiser “incitaba a la violencia”.

“La bancada del PNL la va a llevar a la Comisión de Ética”, adelantó.

Por su parte, el vicepresidente del PNL, Hans Marowski, sostuvo que llevarán el caso a la comisión porque “creemos que en la Sala cruzó una línea” y agregó que esperan que esto termine en una sanción para Veloso.

En esa línea, el diputado Pier Karlezi concluyó: “Las declaraciones de Veloso son de la más extrema gravedad y corresponde, de todas maneras, pasar esto a la Comisión de Ética. Achacar la responsabilidad al PNL o a Johannes Kaiser por los hechos acontecidos en el norte de nuestro país, donde murió una inspectora de colegio de la forma más trágica, es de una bajeza moral tremenda. Ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas, pero no las vamos a seguir aguantando. Pónganse serios: aquí estamos para legislar, no para hacer un circo mediático”.