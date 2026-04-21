“Las contribuciones son un impuesto canalla”: Diputado Olivares llama a “avanzar” en reformas en debate por Plan de Reconstrucción

El parlamentario valoró la iniciativa, aunque insistió en que debe ser perfeccionada. “Soy de la idea de que legislemos, de que avancemos, no podemos seguir de la misma manera”, indicó.

El diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, abordó este lunes la discusión legislativa en tornp al Plan de Reconstrucción impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, marcando una postura crítica frente al sistema tributario y llamando a avanzar en reformas.

“Considero que las contribuciones deberían ser para todas las personas, no exclusivamente para mayores de 65 años; eso ya está, por lo tanto, es una medida insuficiente”, afirmó en conversación con Hoy Es Noticia.

Asimismo, añadió: “Las contribuciones son un impuesto canalla, (…) se cobra por absolutamente todo. Vivimos en un país con muchos impuestos y no vemos los resultados”.

El parlamentario también valoró que se impulse cualquier iniciativa orientada al crecimiento, aunque subrayó que los proyectos deben perfeccionarse en el tiempo.

“Soy de la idea de que legislemos, de que avancemos (…) algo hay que hacer, no podemos seguir de la misma manera”, señaló, apuntando a un escenario marcado por “cuatro años muy negativos”, haciendo referencia a la anterior administración.

Olivares también destacó propuestas que el PDG ha sugerido para incorporar al proyecto, como eliminar el IVA a medicamentos y pañales, aunque indicó que el Ejecutivo ha mostrado reparos.

“El gobierno se mostró un poco más judicativo frente a este punto, principalmente porque considera que esto va a alargar la discusión”, sostuvo, acusando además que “la izquierda y la izquierda radical tienen toda la intención de rechazar este proyecto y no están dispuestos absolutamente a nada”.

En el plano político, el parlamentario se definió como “un aprendiz” y explicó su ingreso a la política: “Me vine de Estados Unidos a trabajar por mi región, para poder quitarle la mayor cantidad de espacio a la izquierda radical”.

En esa línea, aseguró: “Voy a hacer todo lo posible para que el PDG se vaya lo menos posible hacia esa izquierda”.

Asimismo, abordó el debate sobre el proyecto de Escuela Segura, señalando que intentó convencer a su bancada de apoyarlo pese a sus falencias.

“Tal vez no era perfecto, pero era una señal, y yo creo que hoy día en este país hay que dar señales”, afirmó.

Finalmente, Olivares defendió su postura personal frente a eventuales diferencias internas en su partido: “Javier Olivares es uno y no tengo careta, finalmente este soy yo. Y por supuesto va a haber personas que tal vez dentro del partido no les va a gustar mi forma de pensar, pero nadie es monedita de oro (…). Voy a seguir fiel a mis convicciones, fiel a lo que creo”.