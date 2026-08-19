Carabinero balea a sujeto que asaltaba a su hijo afuera de su casa en Puente Alto

Un suboficial mayor de Carabineros en retiro y llamado al servicio baleó a uno de los presuntos involucrados en un asalto que afectó a su hijo durante la noche de este martes en Puente Alto.

El hecho ocurrió cuando la víctima, quien trabaja como comerciante, llegó en automóvil hasta su domicilio y fue abordada por tres sujetos encapuchados, uno de ellos armado.

Los individuos lo intimidaron y le sustrajeron su billetera, teléfono celular, las llaves del vehículo y distintas bolsas con ropa y zapatillas. Las especies fueron avaluadas preliminarmente en cerca de $2 millones.

Suboficial disparó desde el antejardín

El padre de la víctima se encontraba al interior de la vivienda y, al percatarse del asalto, salió para enfrentar a los sujetos.

El hombre, quien actualmente cumple funciones administrativas en Carabineros, utilizó un arma particular debidamente inscrita.

De acuerdo con los antecedentes policiales, se identificó como funcionario y, ante la negativa de los individuos a detener su actuar, efectuó alrededor de tres disparos desde el antejardín del inmueble.

“Se identificó como carabinero con su armamento particular y, tras la negativa de los sujetos a deponer su actitud, hizo uso de su armamento particular”, explicó el teniente Fernando Muñoz.

Uno de los disparos alcanzó en el antebrazo derecho a uno de los presuntos asaltantes, un joven de 21 años.

El sujeto fue trasladado hasta el Hospital Sótero del Río, donde quedó detenido y se mantiene fuera de riesgo vital.

Los otros dos involucrados lograron escapar con parte de las especies sustraídas.

El hijo del funcionario, en tanto, resultó con lesiones leves en una de sus manos producto del forcejeo ocurrido durante el asalto.

Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros desarrolla diligencias para establecer la identidad y ubicar a los otros dos sujetos.