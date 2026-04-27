Squella (Republicano) apunta a “errores” en envío de oficios por cierre de programas: “Llamaría al Segundo Piso a que tomara las riendas”

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a la controvesia del Gobierno de los últimos días, luego que se dieran a conocer oficios relacionados con el cierre de programas de beneficios sociales de cara a 2027.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tuvo que salir a aclarar el alcance, y en un comunicado señaló que “la comunicación enviada corresponde a un oficio, no a un decreto. El oficio es parte de la formulación del presupuesto de mediano plazo. Contiene orientaciones programáticas, pero no es un decreto de reducción; corresponde a una orientación para contención y evaluación del gasto”.
Respecto a esta situación, en conversación con Radio Duna, el senador Squella señaló que “sería bueno, en el fondo, que se revisara quiénes cometieron esos errores para que no se vuelva a repetir. Eso es parte también del trabajo que se tiene que hacer en el Gobierno”.
“Yo llamaría al Segundo Piso a que tomara las riendas de esas correciones, precisamente para que no se vuelvan a repetir”, añadió el líder republicano.
Lo más leído
- Taylor Swift contra la IA: La artista busca proteger su voz e imagen con registro de marca
- Subsidio Eléctrico 2026: Requisitos, fechas y montos para postular a la nueva convocatoria
- Diputados UDI critican reunión del Gobierno con Partido Comunista y Frente Amplio: Es un "error político innecesario"
- Pamela Jiles arremete contra ministra Mara Sedini y advierte que "se ha convertido en un problema para el Gobierno"
- Trump y Melania exigen a ABC el despido inmediato de Jimmy Kimmel tras monólogo que califican como "llamado a la violencia"