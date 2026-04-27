Squella (Republicano) apunta a “errores” en envío de oficios por cierre de programas: “Llamaría al Segundo Piso a que tomara las riendas”

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a la controvesia del Gobierno de los últimos días, luego que se dieran a conocer oficios relacionados con el cierre de programas de beneficios sociales de cara a 2027.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tuvo que salir a aclarar el alcance, y en un comunicado señaló que “la comunicación enviada corresponde a un oficio, no a un decreto. El oficio es parte de la formulación del presupuesto de mediano plazo. Contiene orientaciones programáticas, pero no es un decreto de reducción; corresponde a una orientación para contención y evaluación del gasto”.

Respecto a esta situación, en conversación con Radio Duna, el senador Squella señaló que “sería bueno, en el fondo, que se revisara quiénes cometieron esos errores para que no se vuelva a repetir. Eso es parte también del trabajo que se tiene que hacer en el Gobierno”.

“Yo llamaría al Segundo Piso a que tomara las riendas de esas correciones, precisamente para que no se vuelvan a repetir”, añadió el líder republicano.