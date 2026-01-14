“Soy inocente”: Hija de Julia Chuñil niega participación en su muerte tras ser detenida por parricidio

El Ministerio Público le atribuye a Jeannette Troncoso y otras tres personas responsabilidad penal en los hechos y anunció formalizaciones por parricidio y homicidio calificado, además de un robo con violencia, mientras una de las imputadas proclamó su inocencia al ingresar al tribunal.

Un amplio operativo policial concretado durante la madrugada dejó a cuatro personas detenidas por su presunta participación en la desaparición y muerte de la dirigente mapuche Julia Chuñil, ocurrida en noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos.

Entre los arrestados se encuentran tres hijos de la víctima —Jeannette Troncoso, Pablo San Martín Chuñil y Javier Troncoso Chuñil— además de Bermar Flavio Bastias Bastidas, exyerno de Chuñil.

Las detenciones se realizaron de manera simultánea en domicilios ubicados en Máfil y Temuco, en un despliegue que involucró a más de un centenar de funcionarios de Carabineros de distintas unidades especializadas.

De acuerdo con el Ministerio Público, los antecedentes reunidos en la investigación permiten atribuir responsabilidad penal a los imputados en la muerte de la dirigente.

Por ello, los hijos de Chuñil serán formalizados por el delito de parricidio, mientras que el exyerno enfrentará cargos por homicidio calificado, con la agravante de alevosía.

A estas imputaciones se suma un segundo hecho delictual: los cuatro detenidos también serán formalizados por un robo con violencia e intimidación que habría tenido como víctima a un hombre de 90 años.

“Soy inocente. Que devuelvan a mi mamá”

Durante su traslado al tribunal en un vehículo de Carabineros, Jeannette Troncoso negó cualquier participación en los hechos. “Soy inocente”, gritó desde el interior del móvil policial, exigiendo además saber el paradero de su madre.

“Que devuelvan a mi mamá. ¿Dónde la tienen?”, gritó.

Las órdenes de detención fueron solicitadas por la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, y dan inicio a una etapa clave del proceso judicial en uno de los casos más impactantes registrados en la zona en el último tiempo.