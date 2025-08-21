Sorpresa en el Gobierno: Mario Marcel presenta su renuncia como ministro de Hacienda

Marcel era uno de los ministros que se mantenía en su cargo desde el inicio de la administración.

Mario Marcel anunció este jueves su renuncia como ministro de Hacienda del Gobierno de Gabriel Boric, según pudo corroborar CNN Chile.

De forma escueta en su llegada a La Moneda, Marcel indicó que iba a “conversar con el Presidente“.

Según la información obtenida por CNN Chile, su salida del Gobierno se debería a motivos personales.

Marcel pertenecía al grupo de ministros que estaban en su cargo desde que inició la administración de Boric, en marzo de 2022.

Su sorpresiva renuncia se produjo un día después que se anunciara la salida del exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, tras las diferencias entre partidos de gobierno y la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) por la inscripción de las listas parlamentarias.

Marcel y su salida ad portas de la discusión de Presupuesto

Más allá de la labor permanente en la gestión de los recursos públicos, la salida de Marcel ocurre ad portas de la discusión para el Presupuesto 2026.

Tradicionalmente, entre septiembre y noviembre se suelen tramitar en el Congreso las partidas de recursos para las distintas instituciones públicas del Estado del año siguiente.

La discusión legislativa se adelantaba compleja para el Presupuesto 2026 a raíz de las drásticas recomendaciones que había realizado el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en mayo pasado para el cumplimiento de las metas fiscales.