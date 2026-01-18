País fuego

“Son más de 3 mil viviendas amenazadas”: El desesperado llamado del alcalde de Penco para evacuar por incendios forestales

Por Carlos Reyes Piérola

18.01.2026 / 01:04

Debido al rápido avance de las llamas, Senapred hizo un llamado a evacuar diversos sectores de la comuna, como Villarrica, Villa Alegre, Lord Cochrane, Villa El Esfuerzo, Villa Renacer, Gabriela Mistral, Vipla, Villa Miramar, Villa Valparaíso, Geo Chile, Vista Hermosa, Antonio Varas y 7° de Línea, entre otras.

Un desesperado llamado a sus vecinos hizo el alcalde de Penco, Rodrigo Vera a raíz de los incendios forestales que afectan a la Región del Biobío y, en especial, a su comuna.

En ese sentido, el jefe comunal alertó, según consignó Radio Biobío, que “son más de 3 mil promedio de viviendas que están amenazadas, (el fuego) a no más de 30 o 40 metros”.

“Les pido, por favor, estamos viendo cómo las llamas se están deslizando a las casas. El llamado es claro: Por favor, les pido que tienen que evacuar en forma responsable”, cerró.

