Sistema frontal: Mantienen suspensión de clases este viernes en Iquique y Alto Hospicio

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Iquique informó que este viernes 21 de agosto continuará la suspensión de clases en los establecimientos educacionales y jardines infantiles bajo su dependencia.

La medida se extenderá a todos los recintos administrados por el SLEP en las comunas de Iquique y Alto Hospicio, y tiene carácter preventivo ante las consecuencias del sistema frontal que afectó a la zona.

Según explicó el organismo, la suspensión permitirá a los equipos continuar con la evaluación de los daños registrados en los establecimientos y avanzar en las labores necesarias para recuperar la infraestructura afectada.

El objetivo es que los recintos cuenten con las condiciones necesarias antes de retomar las actividades presenciales, resguardando la seguridad de estudiantes, docentes, funcionarios y demás integrantes de las comunidades educativas.

El SLEP Iquique señaló que continuará informando a través de sus canales oficiales cualquier novedad relacionada con la fecha de retorno a clases.