Sindicatos de minera del grupo Luksic se van a huelga: Más de 700 trabajadores inician movilización tras fracaso en mediación

Los sindicatos de Trabajadores Minera Esperanza y Distrito Centinela iniciaron este miércoles una huelga en Minera Centinela, operación de Antofagasta Minerals, luego de que terminara sin acuerdo la mediación obligatoria desarrollada ante la Dirección del Trabajo.

Según informó Emol, la paralización comenzó a las 08:00 horas. La compañía precisó posteriormente que ambas organizaciones reúnen a 709 trabajadores, equivalentes al 22% de su dotación.

Los sindicatos atribuyeron el fracaso de las conversaciones a “la negativa de abordar un mecanismo que ponga término a la discriminación y que prevenga que ella no se produzca durante la vigencia del contrato colectivo”.

Además, emplazaron a la empresa y a la familia Luksic a “que rectifiquen su posición y se garantice el derecho fundamental de igualdad de trato”.

Minera Centinela, en tanto, sostuvo que las diferencias de remuneraciones y beneficios entre organizaciones sindicales responden a la evolución de instrumentos colectivos negociados en distintas fechas y modalidades, y no a una política interna de trato desigual. La empresa agregó que mantiene su disposición a continuar las conversaciones.

La compañía señaló además que, pese a las dificultades operacionales que puede generar la huelga, mantiene sin cambios su producción proyectada.

A través de un comunicado, señalaron que última oferta presentada a los sindicatos contemplaba un reajuste real de 2% del sueldo base, un bono de término de negociación de $22,5 millones líquidos y un préstamo blando de $3,5 millones líquidos, entre otros beneficios.