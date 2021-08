La encuesta Cadem reveló los resultados del sondeo que aplicó para la semana entre el 23 y el 29 de agosto con respecto a distintas temáticas de la contingencia nacional.

Entre otras cosas, la medición reveló que los candidatos Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) lideran la carrera presidencial empatados con 20%, seguidos por Yasna Provoste (13%) y José Antonio Kast (10%), mientras que Franco Parisi irrumpe con 7%.

Más atrás aparecen Marco Enríquez Ominami con 3% y Eduardo Artés con 1%, y el 26% expresó que no sabe, no responde o no votaría.

Lee también: “Van a haber novedades”: Presidente Piñera adelanta que vienen cambios en toque de queda para la RM

Con respecto a quién cree que será el próximo presidente de Chile, Sichel y Boric empatan nuevamente con 26%, seguidos de Provoste con 22%.

En este sentido, ningún candidato logra obtener un rechazo menor al 50% y el 51% declara que “decididamente no votaría” por Sichel, 52% por Boric, 57% por Provoste, 69% por Parisi, 71% por Kast, 77% por Enríquez Ominami y 79% por Artés.

Por otra parte, sobre la evaluación de la actual administración, el presidente Sebastián Piñera cierra el mes de agosto con 26%, lo que representa un alza de 4 puntos y es su mejor evaluación mensual desde junio de 2020.

Lee también: Confusam convocó a paro de trabajadores de la atención primaria de salud: Acusan compromisos incumplidos del Minsal

En tanto, un 65% aprueba la gestión del gobierno en relación a la crisis del COVID-19, el registro más alto desde que comenzara la pandemia.

Finalmente, sobre la Convención Constitucional, por primera vez la desconfianza (50%) al trabajo que está desempeñando supera a la confianza (48%).