Sernac reporta diferencias de hasta 200% en precios de anticonceptivos hormonales orales

El informe del Sernac reveló que existen diferencias significativas en los precios de los anticonceptivos hormonales orales. Además, menos del 1% de los valores analizados corresponde a la Ley Cenabast, a pesar de que esta alternativa podría generar ahorros de hasta un 80%.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dio a conocer los resultados del “Informe de Caracterización del Mercado de Pastillas Anticonceptivas 2025”, que analizó los precios y la disponibilidad de estos medicamentos en el país.

El estudio se realizó entre el 28 de agosto y el 17 de septiembre de 2025, recopilando 1.698 precios en 30 sitios web de farmacias de cadena e independientes.

Amplia presencia de productos bioequivalentes

Según el informe, el 62,1% de los anticonceptivos comercializados corresponde a productos bioequivalentes (1.054 unidades), lo que refleja una oferta significativa de alternativas más accesibles en el mercado.

En contraste, los anticonceptivos de marca (referente) representan solo un 16% (271 unidades), mientras que los sustitutos alcanzan un 22% (373 unidades).

Respecto a los formatos más comunes, la combinación “21 comprimidos activos + 7 de placebo” es la más frecuente (37,2%), seguida de “21 comprimidos activos” (26,6%) y “24 comprimidos activos + 4 de placebo” (21,8%). En total, se analizaron 13 grupos de anticonceptivos hormonales orales, clasificados por formulación, forma farmacéutica y tipo de presentación.

Diferencias de precios de hasta 200%

El análisis del Sernac reveló una alta dispersión de precios en los anticonceptivos hormonales orales, con diferencias que alcanzan hasta un 200% entre un producto y otro.

En el grupo con mayor presencia en el mercado, las diferencias llegan a un 131% entre el valor mínimo y el máximo. El anticonceptivo Jolian registra un precio mediano de $10.795, mientras que Yaz alcanza los $24.972.

Por su parte, en el grupo con mayor diferencia porcentual (200%), el producto más económico es Juliette, con un precio mediano de $9.990, y el más caro Belara, con un valor mediano de $29.970.

El estudio muestra que las farmacias independientes tienden a ofrecer precios más competitivos para algunas marcas, aunque con menor variedad de productos disponibles. En promedio, cada farmacia independiente cuenta con 54 anticonceptivos distintos, frente a los 74 que ofrecen las farmacias de cadena.

Asimismo, el Sernac detectó que menos del 1% de los precios analizados corresponden a la Ley Cenabast, pese a que puede significar ahorros de hasta un 80%. Estos valores más bajos se concentran principalmente en farmacias independientes.

Falta de información

El informe también advierte sobre las dificultades que enfrentan las personas menstruantes al momento de comprar anticonceptivos hormonales orales. Entre los principales problemas se encuentran la asimetría informativa, la diversidad de fórmulas y presentaciones, y la escasa claridad en la exhibición de opciones bioequivalentes en farmacias online.

De los sitios web revisados, solo 12 utilizan etiquetas para identificar los medicamentos bioequivalentes dentro de la página del producto. Sin embargo, 4 de ellos lo hacen de manera incorrecta, según la normativa vigente.

Acceso al informe

El “Informe de Caracterización del Mercado de Pastillas Anticonceptivas 2025” está disponible en el sitio web del Sernac, donde además se puede acceder a la “Calculadora de Gestión Menstrual”. Esta herramienta permite cotizar productos para la menstruación según los estudios anuales del servicio y comparar precios entre distintas empresas.