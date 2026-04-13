Sernac demanda a tres empresas de asesoría hipotecaria: Acusan cobros sin servicio y cláusulas abusivas

El servicio, entre otras cosas, busca que se les apliquen multas por no cumplir con la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, que pueden alcanzar las 1800 UTM.

Este lunes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció la presentación de una demanda colectiva en contra de tres empresas inmobiliarias.

En concreto, la acción va dirigida a “Ávila & Asociados SpA”, “Pisón SpA” y “Asesorías Habitacionales Ávila y Asociados Limitada” por presuntas infracciones a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.

La acción surge luego de una investigación que identificó prácticas que afectarían a clientes de servicios de asesoría y gestión hipotecaria. Entre ellas, la falta de información clara y oportuna sobre las condiciones de contratación, la inclusión de cláusulas abusivas y la prestación negligente de los servicios.

Uno de los focos del caso son cobros realizados sin que exista una prestación efectiva. De acuerdo con los antecedentes, consumidores pagaron por gestiones para comprar o arrendar con opción de compra una propiedad, pero posteriormente se les habría informado que el financiamiento no era viable.

A esto se suma que, frente a solicitudes de devolución de dinero, las empresas no habrían respondido o lo habrían hecho sin ofrecer soluciones satisfactorias, lo que derivó en múltiples reclamos ante el Sernac.

Con esta demanda, el servicio busca que se restituyan los dineros a los afectados y se declaren nulas las cláusulas abusivas en los contratos. Además, solicita indemnizaciones para quienes no recibieron el servicio y que las tres empresas respondan como un solo grupo económico, evitando que eludan responsabilidades.

En paralelo, se pidieron multas por incumplimientos a la normativa, las que podrían alcanzar hasta 1.800 UTM, equivalentes a cerca de $125 millones.