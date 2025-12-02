Sernac lanzó buscador de precios de anticonceptivos orales: Valores van desde $990 hasta $45 mil

El organismo fiscalizador publicó un listado que contiene más de 1.700 valores de 30 páginas de farmacias autorizadas.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzó un buscador de precios de anticonceptivos orales, el método más utilizado por mujeres en edad fértil.

El mercado presenta una amplia dispersión de precios, múltiples formulaciones y diferencias importantes en la disponibilidad de acuerdo al tipo de farmacia, según el ente fiscalizador.

Por ello, lanzó el “Buscador de Precios de Anticonceptivos Orales”, en el cual “las personas consumidoras podrán comparar, de forma rápida y sencilla, todas las alternativas disponibles en el mercado, con el mismo principio activo y dosis, y además de conocer sus precios mínimos y máximos”.

La herramienta se formó a raíz del estudio “Caracterización del mercado de pastillas anticonceptivas 2025”, en el cual el Servicio detectó “importantes barreras de información que afectan la elección de las consumidoras”.

Buscador de precios de anticonceptivos orales

En el buscador -que es público y gratuito- se pueden encontrar precios desde los $990 y hasta los $45.199.

La herramienta tiene más de 1.700 precios de 30 páginas de farmacias autorizadas. El listado completo se puede revisar aquí.

El Sernac también reportó que hay grupos que tienen una diferencia de hasta 200% en sus valores. Por ejemplo, “el caso del anticonceptivo Juliette, como uno de los más económicos, con un precio mediano de $9.990 y el más caro Belara, con un precio mediano de $29.970“.

Con el buscador, el Servicio “reafirma su rol como organismo fiscalizador y garante del derecho a la información en materia de consumo y salud. Además, busca reducir estas brechas, como lo son la falta de información clara, homogénea y confiable al momento de elegir un anticonceptivo”.