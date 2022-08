Este miércoles se realizó la sesión de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado donde se trató el proyecto de nulidad de la Ley de Pesca, iniciativa que fue calificada de “inconstitucional” por el senador Iván Moreira (UDI).

“Una cosa es una nueva ley, y aquí uso el reglamento para señalar la inconstitucionalidad de este proyecto de ley. No existe la anulación, sí existe la derogación y (…) esta urgencia se hace con motivo del próximo plebiscito”, sostuvo.

El parlamentario agregó que “como no existe la anulación, ¿cómo voy a derogar una ley cuando ni siquiera hay una nueva ley? Por lo tanto, yo me abstengo, porque tiene un grado de insconstitucionalidad”.

Reacciones

Los dichos de Moreira generaron diversas reacciones. La ex convencional Bárbara Sepúlveda señaló que el “senador Moreira dice que el proyecto que anula la Ley de Pesca (Ley Longueira) es inconstitucional. Entonces, bajo su lógica, si no hay manera de atacarla constitucionalmente, eso quiere decir que la Constitución actual permite el fraude“.

Asimismo, la diputada Emilia Schneider (Comunes) afirmó que el parlamentario “muestra la verdadera cara del rechazo: matonesco, pinochetista y validando los abusos. La buena noticia es que con la nueva Constitución leyes corruptas como la Ley Longueira y representantes corruptos como Moreira no tendrán cabida”.

Quién lo diría: la UDI usando la actual Constitución para evitar los cambios y, de paso, amparar la corrupción. No sé, pero eso de rechazar para reformar parece más falso que billete de tres lucas.

Por su parte, el ex convencional Jaime Bassa escribió: “Quién lo diría, la UDI usando la actual Constitución para evitar los cambios y, de paso, amparar la corrupción. No sé, pero eso de rechazar para reformar parece más falso que billete de tres lucas”.

Acusación de “matonaje”

El pasado 10 de agosto la sesión de la comisión no pudo realizarse debido a falta de quorum, situación que fue denunciada por el presidente de la instancia, Daniel Núñez (PC). Este miércoles, el senador Moreira cuestionó a su par y lo acusó de “matonaje“.

“Aquí, señor presidente, estamos en el Senado, no en la Cámara de Diputados. Aquí no aceptamos, venga de donde venga, el matonaje, y lo que hizo usted en la sesión pasada es matonaje. Lo que hizo usted no se hace, no puede suponer intenciones, por parte de los senadores que no vinimos, en decir que esto es para bloquear la discusión de este proyecto”, dijo.

“Si no estuviéramos en periodo de elecciones, probablemente yo hubiese presentado una censura y estoy seguro de que la hubiese ganado, pero no lo voy a hacer porque no quiero victimizarlo”, cerró.