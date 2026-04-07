Senador Kusanovic alerta superposición de territorio chileno y argentino tras respaldo de Presidente Kast a aspiraciones de Milei

El parlamentario aseguró que "Magallanes espera una aclaración" luego del respaldo del Presidente Kast a los "espacios marítimos circundantes" de algunas islas australes que coincidirían con territorios de Chile.

A través de su cuenta de X, el senador Alejandro Kusanovic (Independiente) se refirió al comunicado de la Cancillería chilena que reiteró el respaldo a aspiraciones territoriales del gobierno de Argentina.

Esto, en el marco de la visita del Presidente José Antonio Kast a territorio trasandino, en el cual se reunió con su par Javier Milei.

Cancillería informó, oficialmente, que “el presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes“.

Fue justamente esta parte la cuestionada por el parlamentario electo por la Región de Magallanes.

Kusanovic alertó que “la proyección de los ‘espacios marítimos adyacentes‘ de islas del Mar Austral reclamadas por Argentina se superpone con territorio de Magallanes y Antártica de Chile, incluyendo zonas al sur del Cabo de Hornos“.

“Magallanes espera una aclaración de comunicado firmado hoy“, sentenció el parlamentario.