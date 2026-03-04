Senador Iván Flores cuestiona posible participación de la DC en el cónclave oficialista: “¿Vamos a hacer una catarsis de todo lo malo que se hizo o de las incompetencias que hubo?”

El senador Iván Flores y el diputado Eric Aedo, de la Democracia Cristiana (DC) cuestionaron la invitación del Gobierno al cónclave oficialista que se realizará este viernes 6 de marzo.

Este viernes 6 de marzo, en la sede del ex Congreso Nacional, a las 14:30 horas, se realizará el último cónclave oficialista antes de que el Presidente Gabriel Boric termine su mandato.

Desde La Moneda extendieron la invitación a esta reunión a “todos los partidos del mundo progresista, incluida la Democracia Cristiana (DC)”, señaló la ministra Camila Vallejo en una vocería realizada el pasado lunes..

El senador de la DC, Iván Flores, comentó en CNN Chile, que desde el Frente Amplio (FA) malinterpretaron la posición política de la DC: “Nosotros no somos un partido de izquierda dura, somos de un progresismo moderado y actuamos como tales”.

“¿A hacer qué vamos a ir a un cónclave? ¿A hacer una catarsis de todo lo malo que se hizo, de lo que no se pudo hacer, de las incompetencias que hubo?”, enfatizó.

Por su parte, el diputado del mismo partido, Eric Aedo, complementó que no será parte del encuentro: “¿Qué razón estratégica hay para ir a un cónclave de un gobierno del que no fuiste parte y al que nunca fuiste invitado? Hoy simplemente te invitan a pagar la luz y lavar los platos de la fiesta”.

La respuesta del Frente Amplio y el Partido Comunista

La presidenta del FA, Constanza Martínez, dijo que había que bajarle el perfil a la invitación que se le hizo a todos los partidos progresistas: “La DC no fue parte del gobierno, pero sí es parte del progresismo. Yo desdramatizaría cualquier decisión que tome soberanamente cada uno de los partidos que estamos convocados”.

“Hay que viabilizar lo más posible las instancias de diálogo y si esas no son cómodas o adecuadas para algunos partidos, está bien, pero yo creo que hay que tratar de abrir todos los canales y espacios, dado que estamos en un escenario político internacional tan difícil”, añadió.

Por su parte, el diputado del Partido Comunista (PC), Luis Cuello, aseveró: “Lo importante y relevante es que seamos capaces de mantener un diálogo que siempre ha sido muy fructífero con el conjunto de la centroizquierda, incluida la democracia cristiana”.

La declaración del presidente interino de la DC

Desde la DC, el timonel interino, Óscar Ramírez confirmó su participación en esta instancia, pero su asistencia a esta, no fue bien recibida por parlamentarios del partido.

Tras su afirmar que asistiría al cónclave, sostuvo una reunión con mesa del partido demócrata cristiano y dijo: “Quiero agradecer a los miembros de la Mesa Nacional por haber depositado en este presidente la confianza para decidir si asistiremos o no al encuentro al que nos ha invitado el Gobierno. Vamos a hacer una reflexión, siempre pensando en el bien de Chile y de nuestra gente”.