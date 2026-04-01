Semana Santa: Sernac fiscalizará estado de pescados y mariscos congelados
Por Valentina Sánchez Cárdenas
01.04.2026 / 08:06
La institución también entregó consejos a la hora de comprar y consumir este tipo de alimentos.
En el marco de Semana Santa, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició una fiscalización al estado de pescados y mariscos congelados, cuyo consumo aumenta durante estos días.
La institución se encuentra monitoreando el mercado, con foco en la venta de productos del mar y congelados.
En esa línea, el plan de fiscalización incluye las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío y Los Lagos.
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El objetivo de estas acciones es “verificar que las empresas cumplan con la normativa vigente, especialmente con la publicación de los precios y/o la existencia de una lista de precios visible y accesible al consumidor/a”.
El ente fiscalizador también entregó recomendaciones para el consumo de pescados y mariscos durante Semana Santa. Entre ellas se encuentran:
- Comprar pescados y mariscos en locales formalmente establecidos para tener la tranquilidad de que están sujetos a un control sanitario.
- Es importante fijarse en la higiene general de las instalaciones, utensilios y personal del lugar donde comprará.
- Evitar comprar en aquellos locales que exponen alimentos resecos o con coloraciones y olores que le parezcan anormales.
- Al adquirir pescados enteros, recuerde que al tacto deben estar duros y no ceder a la presión del dedo.
- No olvidar que los pescados en buen estado no presentan malos olores.
- Si los prefiere envasados, no olvide fijarse en que el envase del producto se encuentre herméticamente cerrado, sin abolladuras, ni daños exteriores.
- Al comprar mariscos, recuerde que los mariscos frescos están vivos. La mejor manera de comprobarlo es con el tacto, ya que al tocarlos se dará cuenta de que las conchas se cierran solas. Los mariscos frescos no tienen mal olor, sino que más bien tienen aroma a mar.