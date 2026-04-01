Semana Santa: Sernac fiscalizará estado de pescados y mariscos congelados

La institución también entregó consejos a la hora de comprar y consumir este tipo de alimentos.

En el marco de Semana Santa, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició una fiscalización al estado de pescados y mariscos congelados, cuyo consumo aumenta durante estos días.

La institución se encuentra monitoreando el mercado, con foco en la venta de productos del mar y congelados.

En esa línea, el plan de fiscalización incluye las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío y Los Lagos.

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El objetivo de estas acciones es “verificar que las empresas cumplan con la normativa vigente, especialmente con la publicación de los precios y/o la existencia de una lista de precios visible y accesible al consumidor/a”.

El ente fiscalizador también entregó recomendaciones para el consumo de pescados y mariscos durante Semana Santa. Entre ellas se encuentran: